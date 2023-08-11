В воссозданных домах района «Полукамушки» в Зеленодольске откроют музеи и галерею

В Зеленодольске шесть домов исторического квартала «Полукамушки» готовы к реализации, еще девять домов остаются на торгах и три – закреплены за муниципалитетом. В воссозданных домах планируется открыть музеи и художественную галерею. Об этом стало известно на совещании по реализации концепции развития микрорайона.

В обсуждении приняли участие помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, доцент кафедры реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ Светлана Персова и инвесторы.

Средняя стоимость объекта составляет миллион рублей. Афанасьев назвал «Полукамушки» сердцем города, подчеркнув, что он должен стать точкой притяжения для жителей и гостей Зеленодольска.

«Наша задача сделать разнообразную площадку для проведения досуга. Здесь уже есть кофейня, строятся объекты, которые вдохнут новую жизнь в квартал. Сегодня нам необходим полноценный проект по проведению коммуникаций и благоустройству территории», – отметил он.

Специалисты подчеркивают, что главная задача при воссоздании домов – сохранить их первоначальный архитектурный облик. В квартале должны появиться прогулочные пешеходные дорожки, фонтан, семейный ресторан. Помимо этого, в двух домах откроют музеи имени Серго и Горького, в трех – художественную галерею, библиотеку и управление культуры. Часть домов воссоздают в первоначальном виде, еще несколько домов планировалось передать инвесторам.

Напомним, о планах восстановить исторический квартал Зеленодольска стало известно в прошлом году. Завершить работы планировалось до конца 2023 года. Дома восстановлены в первозданном виде, как это было раньше. И оставшиеся здания также находят своих собственников и покупателей. Ряд зданий проходят реконструкцию и реставрацию, и еще несколько домов мы будем передавать инвесторам.