Волонтеры напомнили жителям Татарстана о голосовании за объекты благоустройства

В Казани, рядом со сходом на станцию метро «Яшьлек», прошла акция, посвященная голосованию за объекты для благоустройства в 2025 году. Подробнее о пространствах-участниках и нюансах голосования прохожим рассказывали волонтеры. Также они напомнили о площадках, на которых желающие смогут отдать свой голос.

Во время акции волонтеры предлагали всем желающим выбрать ту или иную общественную территорию, поделились информацией об объектах, что оказалось особенно важно для жителей старшего поколения, которым сложнее разобраться в онлайн-сервисах.

«Очень хороший проект, по которому в прошлом году у моего дома обновили двор, и теперь приятно выходить на улицу на прогулку с детьми. Если посмотреть, то вся Казань с каждым годом становится все лучше благодаря таким инициативам», - поделилась одна из прохожих, Гузель Хамидуллина.

Отметим, что в этом году от Татарстана в голосовании участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также свыше 1,5 тыс. дворов. Первоочередные к благоустройству в предстоящем году парки, скверы, бульвары и дворы выбрали уже более 150 тыс. человек.

Голосование стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект стартовал в 2017 году и до 2023 года в республике благоустроили 225 объектов. Общая сумма вложенных средств превысила 23,9 млрд рублей. В частности, в прошлом году в Татарстане было благоустроено 68 общественных пространств на сумму 2,9 млрд рублей. В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на сумму 2,4 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»