Центр развития гольфа ликвидирован в Татарстане

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В Татарстане ликвидировали Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «Басу». Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ликвидировать автономную некоммерческую организацию предложило Минземимущество РТ, которое является ее учредителем. На это же ведомство возложен контроль исполнения решения о ликвидации центра.

Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «Басу» был создан в 2021 году. Строительство самого спортивного объекта у поселка Куземетьево началось в 2022 году. Весной 2023-го в церемонии открытия гольф-клуба «Ак Барс» и Детской академии гольфа принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.