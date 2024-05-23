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Центр развития гольфа ликвидирован в Татарстане
В Татарстане ликвидировали Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «Басу». Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Ликвидировать автономную некоммерческую организацию предложило Минземимущество РТ, которое является ее учредителем. На это же ведомство возложен контроль исполнения решения о ликвидации центра.
Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «Басу» был создан в 2021 году. Строительство самого спортивного объекта у поселка Куземетьево началось в 2022 году. Весной 2023-го в церемонии открытия гольф-клуба «Ак Барс» и Детской академии гольфа принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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