«Зоны лунок, ландшафтных перепадов»: в Татарстане строят «Мекку» для любителей гольфа

Глава Минспорта Владимир Леонов провел экскурсию для журналистов по новому объекту – Центру развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу». Здесь будут искусственные озера с речной водой и бесплатный гольф. Как один из самых аристократичных видов спорта заиграет новыми красками – в материале ИА «Татар-информ».

Владимир Леонов провел экскурсию для журналистов по новому объекту — Центру развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Любимый вид спорта Минниханова перестанет быть уделом лишь аристократии в Татарстане

Гольф занимает особое место в спортивной действительности Татарстана и наряду с хоккеем считается одним из любимых видов спорта Президента республики — Рустама Минниханова. Не случайно в Татарстане ежегодно проводят благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан, в котором участвуют заметные спортсмены по этому виду спорта.

Считается, что гольф больше удел аристократии и обеспеченных слоев населения. Однако в Татарстане собираются разрушить этот стереотип. Уже к лету 2022 года планируется завершить строительство Центра развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу». На живописном берегу Волги появится суперсовременный комплекс для гольфа, в котором смогут заниматься не только обладатели тугих кошельков, но и дети из простых семей.

«Локация позволит нам привлечь большое количество людей. Но упор на развитие детско-юношеского спорта. Идем в графике, по плану. Общее строительство полей готово на 70-75%. К лету планируем завершить все работы. Гольф — сезонный спорт. Два уникальных гольф-симулятора для круглогодичных занятий позволят комплексу работать круглый год», — подчеркнул Леонов.

На живописном берегу Волги появится суперсовременный комплекс для гольфа уже к лету 2022 года Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Не закрываем доступа к Волге, проведем благоустройство территории»

Первый камень в фундамент гольф-комплекса был заложен прошлым летом. Так что в этом году к казанским академиям тенниса, хоккея, футбола, бадминтона добавится и Академия гольфа. На живописном берегу Волги не позднее нынешней осени — многое будет зависеть от погоды — появится суперсовременный комплекс. Главной задачей строительства объекта Леонов назвал популяризацию динамично развивающегося олимпийского вида спорта, считающегося элитным.

«Данная территория выбрана не случайно — никаких сложностей и запретов по строительству нет, все в правовом поле. Не закрываем доступа к Волге, проведем благоустройство территории. Высадим много деревьев — более трех тысяч уже посадили, весной добавим еще 500. Соседи — силикатный завод, с ними нет никаких конфликтов интересов», — подчеркнул министр спорта.

Чувствуется, что к новому спортивному объекту в Татарстане подошли с особой щепетильностью. Ведь на эскизах инфраструктуры комплекса даже есть меню кафе: обычный кофе, эспрессо, капучино, макиато, латте, мокко, кофе, сваренный вручную, и чай. Продумано всё — от тренировочного корпуса Академии гольфа до парковки автомобилей, гольф-каров.

По словам Тимура Зайнутдинова, здание академии готово на 80% Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Три искусственных озера и покрывала для газона из Киева

Президент Ассоциации гольфа РТ Тимур Зайнутдинов в беседе с журналистами отдельно выделил создание трех искусственных озер с волжской водой.

«Это чисто эстетическое украшение поля плюс дополнительные сложности в игре. И это большая работа – система ирригации, чтобы вода не застаивалась, озера глубиной полтора-два метра. Отдельно склад-гараж, отдельно мойка. Остается доделать декоративные элементы, мебель», — сказал он.

По словам Зайнутдинова, здание академии готово на 80%.

«Вся необходимая техника — тракторы, гольф-кары и прочая в количестве 40 единиц техника уже закуплена и находится в гараже комплекса. Могу сказать, что там есть американские, корейские трактора, словацкие тележки, и даже покрывала для травяного газона ждут своей укладки — их закупили в Киеве», — пояснил Зайнутдинов.

«Вся необходимая техника — тракторы, гольф-кары и прочая в количестве 40 единиц техника уже закуплена и находится в гараже комплекса» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Центр развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу» расположился на территории Кировского района Казани (точнее, между поселками Куземетьево и Займище). Новый центр позволит жителям отдаленного района города приобщиться к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Общая площадь поля академии составит около 73 гектаров. Планируется, что на гольф-полях будет 18 лунок. Центр будет оснащен двумя раздевалками на 60 и 50 человек, учебным классом для теории на 25 человек и тренажерным залом. В день объект будет принимать порядка 500 человек.

Изюминкой Центра развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу» станут два круглогодичных гольф-симулятора, которые позволят не прерывать тренировочный процесс в зимнее время и непогоду. Они расположатся в крытой зоне академии.

Изюминкой центра станут два круглогодичных гольф-симулятора, которые позволят не прерывать тренировочный процесс в зимнее время и непогоду Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Леонов: «Ни копейки бюджетных средств на строительство не пошло»

Говоря о перспективах Академии гольфа, Владимир Леонов подчеркнул, что ни копейки бюджетных средств на строительство не пошло, только за счет инвесторов, которых он отказался назвать.

«Когда-то мы и не думали, что будут у нас прыгуны с трамплина или большой теннис, сейчас уже есть олимпийские медали. Так и про гольф. Есть стереотип об элитарности ряда видов спорта. Но у нас очень хорошая локация в отличие от гольф-клуба на Свияге, куда приезжают со всей страны, таких полей мало в России. Именно локацию подтянули ближе в Казани», — объяснил глава Минспорта Татарстана.

Министр рискнул взять на себя все возможные претензии по строительству на берегу Волги Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Хотим создать здесь некую Мекку для молодежи»

Министр рискнул взять на себя все возможные претензии по строительству на берегу Волги.

«Гарантирую, — сказал Леонов, — что создадим все условия для одаренных ребят, всё будет бесплатно. Выстроим систему подготовки молодежи для всех желающих, а в перспективе и для спорта высших достижений. Это полностью инвестиционный проект, пока не могу огласить тех, кто финансирует, — ничего из бюджета мы не брали. Будут затем и платные услуги, надо же оправдывать работу».

Министр пояснил, что для строительства спортивного сооружения были привлечены ведущие специалисты мирового гольфа.

«Никаких сложностей и запретов по строительству нет, все в правовом поле. Не закрываем доступа к Волге, проведем благоустройство территории» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Зоны лунок, зоны ландшафтных перепадов — это деликатная, филигранная работа. Используем самые передовые технологии. Это будет одно из лучших полей, точнее, комплекс в стране. И еще раз отмечу очень красивое место расположения — не так далеко от города. С этим связано изменение любой территории для гольфа. Мы все сделаем по закону, гарантирую это как представитель Кабмина РТ. Пройдем все процедуры, выступаю как гарант. Поле будет интереснее свияжского с точки зрения обучения гольфу, оно более лояльное, нет больших перепадов, да и локация разная. Хотим создать здесь некую Мекку для молодежи. Будут турниры детско-юношеские. Основная задача — развитие детско-юношеского спорта», — поделился планами министр.

На сегодняшний день в Республике Татарстан функционирует единственный гольф-клуб на 18 лунок в Верхнеуслонском районе (гольф-клуб «Свияжские холмы»). Объект ежегодно принимает турниры международного, всероссийского и республиканского значения. Там же базируется региональная Ассоциация гольфа и спортивная школа, насчитывающая порядка 113 воспитанников. Создание новой академии позволит популяризировать гольф в республике и привлечь больше спортсменов.