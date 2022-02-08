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Ру Тат
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Спорт
8 февраля 2022  17:21
Cергей Гаврилов

Леонов о законности строительства Центра Гольфа: «Мы все сделаем по закону»

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Министр спорта РТ Владимир Леонов гарантировал полную законность строительства на берегу Волги Центра гольфа, выступив гарантом всех возможных рисков при общественном обсуждении строительства.

Министр рискнул взять на себя все возможные претензии по строительству на берегу Волги. При этом во время выезда микроавтобуса с журналистами со строительной площадки представители СМИ увидели протестующего, державшего в руках плакат с надписью «Верните поле Волге, а землю людям».

«Гарантирую, что создадим все условия для одаренных ребят, всё будет бесплатно. Выстроим систему подготовки молодежи для всех желающих, а в перспективе — и для спорта высших достижений. Это полностью инвестиционный проект (пока не могу огласить тех, кто его финансирует) — ничего из бюджета мы не брали. Мы все сделаем по закону, гарантирую это как представитель Кабмина РТ. Пройдем все процедуры, выступаю как гарант».

 

#владимир леонов #гольф
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