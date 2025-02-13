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Общество 13 февраля 2025 15:58

Эксперт Ахунов уверен, что статус культурной исламской столицы повысит авторитет Казани

Эксперт Ахунов уверен, что статус культурной исламской столицы повысит авторитет Казани
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Признание Казани культурной столицей исламского мира на 2026 год говорит о высоком культурном статусе города среди исламских стран. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказал ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, кандидат филологических наук Азат Ахунов.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов сообщил о признании Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году.

«И здесь еще также нужно отметить, что Раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов – не только руководитель региона, он еще руководитель группы стратегического видения «Россия – исламский мир». То есть фактически он выполняет официальную роль посла России по связям с исламскими странами. Поэтому, когда мы видим, что его принимают на таком уровне высоком, это говорит о том, что его оценивают как официального представителя страны в том числе. Поэтому получение этого статуса [стало возможным] благодаря деятельности нашего Раиса в двух этих ипостасях», – сказал Ахунов.

Он также отметил, что статус культурной столицы повысит рейтинг города как среди исламских стран, так и в мире в целом.

«И, само собой, туристическая привлекательность города только увеличится. И здесь можно видеть только сплошные плюсы. Это не только для мусульман, а для всех жителей Казани, для всех жителей Татарстана и России тоже», – заключил собеседник информагентства.

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#россия исламский мир #Казань
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