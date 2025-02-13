news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 февраля 2025 13:24

Марков указал на важность признания Казани культурной исламской столицей для всей России

Марков указал на важность признания Казани культурной исламской столицей для всей России
Сергей Марков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Признание Казани культурной столицей исламского мира на 2026 год позволит России больше взаимодействовать с мусульманскими странами. Они не будут присоединяться к антироссийским санкциям, с большим пониманием отнесутся к интересам нашей страны. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов сообщил о признании Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году.

«Казань без сомнения является одним из крупнейших мегаполисов не только России, но и мира. Казань получает поддержку лично от (Президента РФ – прим. Т.-и.) Владимира Путина, от федерального центра, от всей России. Мы видим, что город принимает различные международные события, в том числе саммит БРИКС. И то, что она станет культурной столицей исламского мира, привлечет к ней большое количество внимания, инвестиций и туристов», – сказал Марков.

Он также заметил, что в России с большим позитивом относятся к исламскому миру. В том числе и те граждане страны, которые исповедуют другие религии.

#россия - исламский мир #марков сергей #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

12 февраля 2025
Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой

Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой

12 февраля 2025