Айдар Метшин назвал Казань «воротами» России для исламского мира

Айдар Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Получение Казанью статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году в очередной раз подтверждает особую роль Республики Татарстан и ее народа в установлении прочных контактов России с исламскими странами. Это также говорит о признании усилий страны в деле построения многополярного мира. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айдар Метшин.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов сообщил о признании Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году.

«Казань как столица многонационального Татарстана, безусловно, сможет достойно представить все многообразие культур нашей большой страны. Предположу, что одной из основных площадок для приема гостей станет новый театр им. Г. Камала, который поражает масштабом, национальным колоритом и инновационностью», – отметил собеседник информагентства.

Айдар Метшин также подчеркнул, что признание Казани в качестве культурной исламской столицы можно рассматривать и как последовательное продолжение процессов, запущенных на саммите БРИКС в прошлом году.

«Действительно, столица Татарстана становится и уже стала "воротами" России для арабского мира, стран Африки. В этом велика роль Раиса республики Рустама Минниханова, который по поручению (Президента РФ – прим. Т.-и.) Владимира Путина, возглавляет группу стратегического видения "Россия – исламский мир". Плотность международных контактов Рустама Нургалиевича свидетельствует об интересе к Татарстану иностранных политических и деловых кругов, а наделение Казани статусом культурной столицы говорит и о глубоком интересе, и об уважении к нашим традициям и культуре», – заключил парламентарий.