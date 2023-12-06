Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель впервые c начала июля

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня цена нефти эталонной марки Brent впервые с 4 июля текущего, 2023 года оказалась ниже 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 19.19 по московскому времени стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в феврале 2024 года на бирже ICE в Лондоне упала до 74,52 доллара за баррель.

Снизилась в цене и нефть марки WTI — январские фьючерсы на нее к 19.16 подешевели до 69,44 доллара за баррель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страны ОПЕК+ предварительно договорились снизить добычу нефти. При этом чистый доход России от экспорта нефти превысил показатели до начала широкомасштабных боевых действий на Украине. Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить вопросы, связанные с нефтью, во время визита в Саудовскую Аравию.