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Экономика 5 декабря 2023 15:09

Песков: Путин обсудит вопросы, связанные с нефтью, в Саудовской Аравии

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Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудит вопросы, связанные с нефтью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что обсуждения нефтяного рынка ведут в рамках формата ОПЕК+. Однако в целом тема взаимодействия в нефтяной области всегда на повестке дня, цитирует Пескова ТАСС.

Еще представитель Кремля добавил, что на переговорах в вышеупомянутых двух государствах обсудят двусторонние и международные вопросы. Политики обменяются мнениями относительно как международной, так и региональной повесток дня. Безусловно, конфликт Израиля и Палестины тоже обсудят, заключил Песков.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #ОАЭ #саудовская аравия #визит
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