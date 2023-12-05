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Песков: Путин обсудит вопросы, связанные с нефтью, в Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудит вопросы, связанные с нефтью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что обсуждения нефтяного рынка ведут в рамках формата ОПЕК+. Однако в целом тема взаимодействия в нефтяной области всегда на повестке дня, цитирует Пескова ТАСС.
Еще представитель Кремля добавил, что на переговорах в вышеупомянутых двух государствах обсудят двусторонние и международные вопросы. Политики обменяются мнениями относительно как международной, так и региональной повесток дня. Безусловно, конфликт Израиля и Палестины тоже обсудят, заключил Песков.
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