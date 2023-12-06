Bloomberg: Чистый доход России от экспорта нефти превысил показатели до СВО

11,3 млрд долларов – именно столько составил чистый доход РФ от продажи нефти в октябре. Такой объем равен 31% от общих доходов бюджета России за месяц. При этом, по данным авторов публикации Bloomberg, это стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации России на Украине, пишет Коммерсантъ со ссылкой на данные иностранного издания.

Как пишут авторы публикации, за 9 месяцев 2023-го Россия перевезла больше 70% нефтяных грузов. Как следствие, Москва смогла сохранить контроль над экспортом и постепенно поднять цены. По итогу в этом году РФ экспортировала почти 3,5 млн баррелей нефти в сутки.

Интересно, что по данным иностранного издания, часть этой суммы (11,3 млрд долларов) ушла на покрытие расходов на доставку, но большая часть средств прошла через анонимных торговцев или неизвестные транспортные компании.

При этом в Греции власти сказали, что не могут предотвратить тайный нефтяной экспорт России. Так, на судах, принадлежащих Греции, в 2023 году перевезли больше российской нефти, чем суда из любой другой страны.