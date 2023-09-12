Цена нефти Brent превысила 92 доллара за баррель впервые с ноября прошлого года

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Сегодня цена нефти эталонной марки Brent впервые с 17 ноября прошлого, 2022 года превысила 92 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 16.45 по московскому времени стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в ноябре 2023 года на бирже ICE в Лондоне достигла 92,28 доллара за баррель. К 17.57 она немного снизилась — до 92,2 доллара.

Выросла в цене и нефть марки WTI — октябрьские фьючерсы на нее к 18.05 подорожали до 89,25 доллара за баррель.

Ранее ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад, согласно которому в IV квартале ей потребуется добывать 30,7 млн баррелей в сутки для удовлетворения мирового спроса. Однако по итогам III квартала ежедневная добыча равнялась с среднем 27,4 млн баррелей. Таким образом, спрос может оказаться выше предложения примерно на 3,3 млн баррелей в сутки.

Upd. (18.21): Ранее «Татар-информ» сообщал, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. До этого была достигнута договоренность о сокращении поставок с ОПЕК+.