Минниханов возмутился равенством налогов с легкой и тяжелой нефти

Перспективы развития российских нефтегазовых компаний обсудили сегодня на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума. Мероприятие началось с видеоприветствия участников форума от вице-премьера РФ Александра Новака.

Он отметил, что татарстанская нефть вносит существенный вклад в обеспечение энергоресурсами экономики России и ряда зарубежных стран.

«За годы работы Татарстанский нефтегазохимический форум стал авторитетным международным мероприятием. Площадка форума объединяет ключевых участников нефтегазового сектора, является уникальной платформой для обмена мнениями, дискуссий, поиска ответов на текущие вызовы, а также для формирования эффективных подходов и новаторских предложений по дальнейшему совершенствованию работы отрасли», – сказал он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что нефтегазохимическая отрасль в Татарстане занимает 62%. «Мы один из ведущих регионов в части промпроизводства», – сказал он.

«80 лет мы добываем нефть, 3,5 млрд тонн за все время уже добыли из недр наших месторождений и ещё 200-300 лет можем работать над добычей. Но для этого нужны стимулы, которые позволят работать конкурентно», — продолжил Раис Татарстана.

Он отметил, что компания «Татнефть» наладила переработку сверхвязкой нефти с нуля и используя только отечественное оборудование, несмотря на попытки зарубежных компаний предложить совместные предприятия.

«Наука — это основа. Благодаря ей мы почти решили все сложные проблемы, такие как катализаторы и сложные компоненты. Нужно очень серьезное внимание уделять науке», — заявил Минниханов.

По его словам, в этом вопросе очень важно стимулирование от государства, однако сегодня есть недопонимания по этой части. «Если говорить про сверхвязкую нефть, то при добыче классическим методом и тепловым налогообложение практически одинаковое. Разве это справедливо?» — сказал Раис Татарстана.

Он отметил, что нефтегазовый сектор позволяет получить быстрые деньги, если увеличить на него нагрузку. Однако этот капитал должен идти на инвестиции в развитие предприятий.

«Нефтегазовый сектор очень капиталоемкий и требует длинных денег. За счет банковских кредитов проекты не получится реализовать. У нас в последнее время есть опасения, что налоговую нагрузку на отрасль поднимут, деньги получат, а что станет с проектами? Если у компании не будет средств, то начнется замедление», — сказал Раис Татарстана.

В заключение он подчеркнул, что форум стратегически важен, особенно в условиях, когда Россия стоит на нефтегазовой «платформе».