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Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки
Россия и страны ОПЕК+ договорились, что РФ сократит поставки нефти на внешние рынки, нововведения будут озвучены на следующей неделе. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал на совещании с Президентом Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края, передает РИА Новости.
«Да, договорились», – ответил Новак на соответствующий вопрос главы государства.
Накануне вице-премьер заявил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь. По его словам, вопрос прорабатывается вместе с коллегами из других стран.
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