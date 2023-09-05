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Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года
Россия планирует продлить добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что ограничение будет действовать до конца 2023 года, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке», — приводит его слова пресс-служба Правительства России.
Решение принято ради усиления мер предосторожности, которые ОПЕК+ принимает для поддержания баланса и стабильности нефтяных рынков. Мера дополняет решение, объявленное в этом апреле. Оно, в свою очередь, будет действовать до декабря 2024 года.
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