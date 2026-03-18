Экономика 18 марта 2026 19:42

Цена нефти Brent на время достигла почти 110 долларов на фоне ударов по Ирану

Цена нефти Brent на время достигла почти 110 долларов на фоне ударов по Ирану
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На фоне американо-израильских ударов по объектам нефтегазовой инфраструктуры в Иране цена нефти эталонной марки Brent увеличилась почти на 5%, превысив 108 долларов за баррель и почти достигая в экстремуме 110 долларов. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 19.11 по Москве стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в мае 2025 года на бирже ICE в Лондоне составила 108.51 доллара за баррель, увеличившись более чем на 4,9%. К 16.49 она и вовсе равнялась 109,90 доллара за баррель.

Меньше подорожала нефть марки WTI – майские фьючерсы на нее к 19.11 выросли в цене до 97,14 доллара за баррель, почти на 1,7%. В 16.51 их стоимость временно достигала 98,58 доллара за баррель.

До этого иранское агентство Tasnim рассказало об авиаударах по нескольких нефтегазовым объектам на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе. Южный Парс, часть которого принадлежит Катару, является крупнейшим месторождением природного газа в мире.

После этого Корпус стражей исламской революции пригрозил обстрелять НПЗ «Самреф», нефтехимический комплекс «Аль-Джубайль» и холдинговую компанию «Масаид» в Саудовской Аравии, газовое месторождение «Аль-Хосн» в Объединенных Арабских Эмиратах и НПЗ «Рас-Лаффан» в Катаре, потребовав эвакуации сотрудников и местных жителей.

В Министерстве иностранных дел ОАЭ в свою очередь назвали удары по объектам газового месторождения Южный Парс опасной эскалацией, представляющей прямую угрозу мировой энергетической безопасности.

читайте также
Глава Минэнерго США отказался гарантировать краткосрочный характер роста цен на нефть
США сняли санкции с российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта
Страны МЭА договорились высвободить треть стратегических резервов нефти
В топе
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

17 марта 2026
На двух улицах Вахитовского района до конца года будут временно ограничивать движение

На двух улицах Вахитовского района до конца года будут временно ограничивать движение

17 марта 2026
