Цена нефти Brent на время достигла почти 110 долларов на фоне ударов по Ирану

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На фоне американо-израильских ударов по объектам нефтегазовой инфраструктуры в Иране цена нефти эталонной марки Brent увеличилась почти на 5%, превысив 108 долларов за баррель и почти достигая в экстремуме 110 долларов. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 19.11 по Москве стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в мае 2025 года на бирже ICE в Лондоне составила 108.51 доллара за баррель, увеличившись более чем на 4,9%. К 16.49 она и вовсе равнялась 109,90 доллара за баррель.

Меньше подорожала нефть марки WTI – майские фьючерсы на нее к 19.11 выросли в цене до 97,14 доллара за баррель, почти на 1,7%. В 16.51 их стоимость временно достигала 98,58 доллара за баррель.

До этого иранское агентство Tasnim рассказало об авиаударах по нескольких нефтегазовым объектам на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе. Южный Парс, часть которого принадлежит Катару, является крупнейшим месторождением природного газа в мире.

После этого Корпус стражей исламской революции пригрозил обстрелять НПЗ «Самреф», нефтехимический комплекс «Аль-Джубайль» и холдинговую компанию «Масаид» в Саудовской Аравии, газовое месторождение «Аль-Хосн» в Объединенных Арабских Эмиратах и НПЗ «Рас-Лаффан» в Катаре, потребовав эвакуации сотрудников и местных жителей.

В Министерстве иностранных дел ОАЭ в свою очередь назвали удары по объектам газового месторождения Южный Парс опасной эскалацией, представляющей прямую угрозу мировой энергетической безопасности.