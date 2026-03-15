Глава Минэнерго США отказался гарантировать краткосрочный характер роста цен на нефть

Глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что нельзя точно прогнозировать, как долго продлится текущий рост цен на нефть.

«В войнах не может быть никаких гарантий», – отметил он в интервью телеканалу ABC News после соответствующего вопроса.

Американский чиновник добавил, что поставщики столкнулись с проблемами из-за операции США и Израиля против Ирана. Конфликт, по его словам, может продлиться еще несколько недель. По завершении операции, прерванные цепочки поставок восстановятся, что позволит рынку стабилизироваться.