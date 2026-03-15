news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 15 марта 2026 20:09

Глава Минэнерго США отказался гарантировать краткосрочный характер роста цен на нефть

Читайте нас в
Телеграм

Глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что нельзя точно прогнозировать, как долго продлится текущий рост цен на нефть.

«В войнах не может быть никаких гарантий», – отметил он в интервью телеканалу ABC News после соответствующего вопроса.

Американский чиновник добавил, что поставщики столкнулись с проблемами из-за операции США и Израиля против Ирана. Конфликт, по его словам, может продлиться еще несколько недель. По завершении операции, прерванные цепочки поставок восстановятся, что позволит рынку стабилизироваться.

news_right_1
news_right_2
news_bot
