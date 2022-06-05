«Чемпионат»: Депутаты КПРФ хотят отменить паспорт болельщика FAN ID

Законопроект об отмене FAN ID в ближайшие дни внесут в Госдуму РФ депутаты КПРФ. Об этом сообщает «Чемпионат».

Система Fan ID должна появится 4 июля на шести российских стадионах, включая казанскую «Ак Барс Арену».

Ранее Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за внедрения паспорта болельщика.

Инициатором законопроекта является правительство РФ. По замыслу создателей законопроекта, этот электронный документ необходим для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно писала о введении закона о внедрении Fan ID.