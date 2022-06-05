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Ру Тат
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Спорт
5 июня 2022  11:25
Артур Халилуллов

«Чемпионат»: Депутаты КПРФ хотят отменить паспорт болельщика FAN ID

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Законопроект об отмене FAN ID в ближайшие дни внесут в Госдуму РФ депутаты КПРФ. Об этом сообщает «Чемпионат».

Система Fan ID должна появится 4 июля на шести российских стадионах, включая казанскую «Ак Барс Арену».

Ранее Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за внедрения паспорта болельщика.

Инициатором законопроекта является правительство РФ. По замыслу создателей законопроекта, этот электронный документ необходим для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно писала о введении закона о внедрении Fan ID.

#паспорт болельщика #fan id #кпрф #госдума рф
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