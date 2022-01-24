Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID

Объединение футбольных фанатов московского «Спартака» «Фратрия» объявило о бойкоте матчей своего клуба в связи с принятием закона о Fan ID. Ранее ИА «Татар-информ» подробно писало о законотворческой инициативе. Заявление фанатов «Спартака» опубликовано во всех соцсетях и на сайте «Фратрии».

Из заявления следует, что фанаты не будут посещать матчи «Спартака» в рамках РПЛ и Кубка России, а также домашние игры еврокубков, на которых будет действовать обновленное спортивное законодательство РФ.

«Мы едины в своей позиции – мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!» — говорится в заявлении.

Фанаты «Спартака» называют закон о «паспортах болельщиков» репрессивным и полагают, что он может уничтожить всю суть футбольного фанатизма.

«Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

В нашей крови, нашей идеологии был, есть и навсегда останется главный принцип – поддержка нашей команды! В любые времена, несмотря на результаты, ограничения, прессинг со стороны правоохранительных органов и иные обстоятельства, мы оставались рядом со "Спартаком". Однако нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение, нежели чем это – тяжелое, но взвешенное и единственно верное в сложившейся ситуации.

Покидая трибуны, мы не перестанем поддерживать "Спартак" оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещения матчей с участием команд, представляющих наше великое имя, в тех видах спорта и лигах, куда еще не добрался карающий цифровой жезл "закона" и "порядка".

Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого, во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

Итак, наша позиция изложена. Каждый, кто отождествляет себя с футболом, должен сделать свой выбор.

Система не остановится – избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от "неугодных", ее механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение "комфортной и безопасной среды на футболе", не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями "семейных секторов" и VIP-лож.

Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды! СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ!» – говорится в заявлении «Фратрии».