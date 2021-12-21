За футбол ответишь: как ударит Fan ID по фанатам «Рубина», «Ак Барса» и других клубов

Новость о повсеместном введении «паспорта болельщиков» на спортивных аренах России – из разряда ожидаемых, но очень противоречивых. Закон о введении FAN ID для спортивных болельщиков приняла Госдума РФ. Как он ударит по болельщикам спортивного Татарстана и ведущим клубам республики – в материале ИА «Татар-информ».

Инициаторы законопроекта не скрывают, что поводом являются регулярные инциденты на футбольных стадионах страны

Фото: © ИА «Татар-информ»

Футбольные хулиганы создали проблемы всем

Инициаторы законопроекта и не скрывают, что поводом являются регулярные инциденты на футбольных стадионах страны. Иными словами, болельщикам хоккея, баскетбола, волейбола, водного поло и далее по списку предстоит расплачиваться своим комфортом за деяния футбольных фанатов. Из свежего можно вспомнить задержание около 400 фанатов футбольного ЦСКА за фаер-шоу на матче РПЛ против питерского «Зенита». Скандал вызвал большой ажиотаж в СМИ. И подобные инциденты с разными вариациями происходят из сезона в сезон.

К сожалению, для болельщиков прочих видов спорта законопроект не обозначает персональную ориентировку на футбольные соревнования, хотя руководители казанских клубов рассчитывают, что «новинка» коснется только футбола.

Болельщикам хоккея, баскетбола, волейбола, водного поло и так далее предстоит расплачиваться своим комфортом за деяния футбольных фанатов Фото: © ИА «Татар-информ»

«Закон принят, а значит, будет обязателен для исполнения. На мой взгляд, он впоследствии будет доработан. Так, на официальном сайте Госдумы сообщается, что в соответствии с законом правительство должно будет еще конкретизировать перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Вероятно, мы и не попадем под действие данного закона», – прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» президент ватерпольной казанской команды «Синтез» Ирек Зиннуров.

Для Казани Fan ID не в новинку

Так или иначе, закон вступает в силу с июня 2022 года. По замыслу законодателей, Fan ID необходим для идентификации зрителя либо участника спортивного соревнования для обеспечения безопасности.

Так что уже с нового сезона болельщики не смогут попасть на матчи «Ак Барса», «Рубина», УНИКСа, «Зенита», «Синтеза» и других команд без оформления Fan ID. Уже известно, что документ можно будет оформить через портал Госуслуг и «на бумаге» все выглядит не так уж страшно.

«Паспорта болельщиков» были опробованы в столице Татарстана на матчах чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка Конфедераций-2017 Фото: © ИА «Татар-информ»

Тем более для Казани, где «паспорта болельщиков» были опробованы в столице Татарстана на матчах чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка Конфедераций-2017. Но уже тогда инициатива была воспринята болельщиками в штыки. Очевидно, что ради возможности поглядеть вживую на звезд мирового футбола казанцы готовы были стоически перенести бюрократические препоны. Но будут ли они столь терпеливы в отношении тех же «Ак Барса» и «Рубина» во внутренних чемпионатах.

Сначала QR-коды, теперь Fan ID…

Представитель фанатского движения казанского «Рубина» на условии анонимности заявил нашему изданию, что многие его коллеги по болельщицкому «ремеслу» уйдут со стадионов. «Из нас делают преступников, тяжело и неприятно сознавать такое. Лично я вряд ли буду получать этот паспорт, и многие друзья настроены так же. На стадион поздней осенью, зимой и ранней весной и так ходить удовольствие не из приятных, а тут еще такое. Сначала QR-коды, теперь Fan ID… Да даже болелам «Ак Барса», которые «шизят» куда в более комфортных условиях, этот закон не по нутру. Чего уж говорить про нас – футбольных», – эмоционально отреагировал наш собеседник.

«Даже болелам «Ак Барса», которые «шизят» куда в более комфортных условиях, этот закон не по нутру», – отметил наш собеседник Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Переживания болельщиков не должны оставаться без внимания со стороны ведущих клубов Татарстана. Менеджмент команд должен оценивать риски по снижению посещаемости домашних матчей. А главное, рассмотреть возможность создания каких-либо активностей для своих болельщиков. Например, чтобы на базе клуба по упрощенной системе получить вожделенный «паспорт». Поразительно, но на запрос ИА «Татар-информ» оперативней всех отреагировал казанский ватерпольный клуб «Синтез». Казалось бы, не самый посещаемый казанский клуб, но о болельщиках там, похоже, задумались раньше всех.

Двукратный призер Олимпийских игр по водному поло, президент казанского ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров без промедления ответил на вопросы нашего корреспондента. «Есть опасения, что введение Fan ID может негативно повлиять на посещаемость наших игр. Но у нас ведь интеллигентная публика, которая приходит не только посмотреть на игру любимой команды, но и обсудить ватерпольные тренды и новости. Наши болельщики не жгут фаеры, не выкрикивают ругательства в адрес команд, не бросают посторонние предметы на игровое поле.

Ирек Зиннуров: «Есть опасения, что введение Fan ID может негативно повлиять на посещаемость наших игр» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Если мы все же попадем под действие закона, конечно, будем думать о том, как упростить доступ на матчи. Иначе мы рискуем не дать возможности прийти в бассейн нашим уважаемым болельщикам старшего поколения, которые могут просто не знать, как оформить документ в режиме онлайн.

Понимаем, что принятие данного закона было вызвано стремлением депутатов оградить благоразумных футбольных болельщиков от хулиганов. Уверен, что он будет доработан и наши болельщики не пострадают от «неприглядных деяний футбольных фанатов», – заявил Зиннуров.

«Уверен, что закон будет доработан и наши болельщики не пострадают от «неприглядных деяний футбольных фанатов», – заявил Зиннуров Фото: © ИА «Татар-информ»

«Ак Барс» и «Рубин»: пока комментировать нечего

Поразительно, но из казанских топ-клубов это был единственный развернутый ответ. «Ак Барс» и «Рубин» понять можно, все-таки эти проекты наиболее популярны в столице Татарстана и потерять интерес публики не смогут, даже если очень захотят. К тому же у футбольного клуба начался краткосрочный зимний отпуск, что явно не способствует общению со СМИ. Ответы «Рубина» и «Ак Барса» практически идентичны. «Мы пока не можем это прокомментировать. Письмо в клуб об этом решении еще не поступало», – заявили нам в клубной пресс-службе «Рубина».

«Мы ждем появления дополнительной информации – подзаконных актов и разъяснений от Лиги. Пока мы не обладаем достаточным количеством данных для расширенного комментария», – сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель медиацентра «Ак Барса» Михаил Степанов.

«Из нас делают преступников, тяжело и неприятно сознавать такое», – высказываются болельщики Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В похожем стиле выступил волейбольный «Зенит-Казань»: «Мы пока изучаем закон и обсуждаем варианты. Как только будут конкретные решения, обязательно сообщим. Там у нас в воскресенье игра и в понедельник киберматч. Не успеем обсудить», – сообщили в пресс-службе клуба.

«Никаких официальных документов на адрес клуба от Минспорта, Роспотребнадзора и других не поступало. Поэтому комментировать пока нет смысла», – вторят в пресс-службе команды по хоккею с мячом «Динамо – Ак Барс».

Наконец, пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС не успела за три дня подготовить ответ на запрос нашего корреспондента. В эти дни УНИКС проводит ярчайший сезон в своей истории, о чем написал в обзоре корреспондент ИА «Татар-информ». Печально, что в таких обстоятельствах работа со СМИ и информирование болельщиков хромает. И ведь УНИКС пока не в лидерах по посещаемости домашних матчей среди казанских клубов.

Fan ID пока не впечатляет самые популярные клубы столицы Татарстана, хотя законопроект вызывает серьезные опасения в среде их фанатов Фото: © ИА «Татар-информ»

Суммируя, отметим, что замаячивший на горизонте Fan ID пока не впечатляет самые популярные клубы столицы Татарстана, хотя законопроект вызывает серьезные опасения в среде их фанатов.