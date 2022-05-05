Система Fan ID заработает на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани с 4 июля

Система Fan ID появится 4 июля на шести российских стадионах. Сообщается, что в числе первых, кто опробует данную систему окажутся стадионы «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), «Фишт» (Сочи), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Самара Арена» (Самара), а также «Ак Барс Арена» (Казань).

Fan ID (паспорт болельщика) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Стоит отметить, что данная система уже использовалась на стадионе в Казани на Кубке конфедераций в 2017 году и чемпионате мира в 2018.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (FAN ID). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.