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Спорт
5 мая 2022  13:43
Дамир Садриев

Система Fan ID заработает на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани с 4 июля

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Система Fan ID появится 4 июля на шести российских стадионах. Сообщается, что в числе первых, кто опробует данную систему окажутся стадионы «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), «Фишт» (Сочи), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Самара Арена» (Самара), а также «Ак Барс Арена» (Казань).

Fan ID (паспорт болельщика) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Стоит отметить, что данная система уже использовалась на стадионе в Казани на Кубке конфедераций в 2017 году и чемпионате мира в 2018.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (FAN ID). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

#футбол #рпл #ак барс арена
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