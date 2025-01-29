«Челны своих никогда не бросают»: Магдеев встретился с бойцами СВО

В муниципалитетах Татарстана продолжаются встречи представителей власти с военнослужащими. Так, в Набережных Челнах глава города Наиль Магдеев встретился с бойцами, которые прибыли в краткосрочный отпуск.

Магдеев обратился к военным со словам благодарности: «Мы будем поддерживать ваши семьи. Я всегда говорю: дело даже не в количестве, не в сумме, дело – во внимании со стороны города к тому, что вы делаете на благо нашей Родины. Вы знаете, чего это стоит – служить Отечеству, когда здесь мирная жизнь, а ты должен с оружием в руках сегодня быть там. Спасибо вам за службу, за то, что вы настоящие мужчины. Может быть, не часто вам это говорят, считают, что это обыденное дело, но мы так не считаем», – отметил мэр.

Глава Автограда поинтересовался тем, как проходит служба, обеспечены ли дети военнослужащих бесплатным горячим питанием, доходят ли посылки и подарки. Он также задал вопросы, касающиеся бытовых и иных условий бойцов.

«Наши военнослужащие, возвращающиеся в краткосрочный отпуск, достойны большого внимания. Сегодняшняя встреча – подтверждение тому, что наши воины, герои нашего времени, находятся в зоне нашего особого внимания. Так было, есть и будет. Челны своих никогда не бросают», – подчеркнул Наиль Магдеев.

Бойцы в ответ поблагодарили руководство города за оказываемую поддержку.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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