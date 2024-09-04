Челнинские волонтеры помогают бойцам СВО с заготовками овощей на зиму

В преддверии акции «Неделя добра» и старта осенних сельскохозяйственных ярмарок волонтеры из Набережных Челнов помогли матери военнослужащего с заготовкой овощей на зиму.

Как отмечают в администрации Центрального района Автограда, власти города работают в тесном контакте с семьями военнослужащих.

«Адресная помощь семьям военнослужащих — наша приоритетная задача», — отметили в администрации.

Любовь Толмачева — мама одного из защитников, выполняющего боевые задачи в зоне специальной военной операции с октября 2022 года. Женщина поблагодарила всех, кто участвует в гуманитарном движении, оказывает помощь военнослужащим и их семьям.

«Бойцы, отстаивающие интересы страны, и их семьи сегодня как никогда нуждаются в поддержке — кого-то нужно проконсультировать по поводу документов и выплат, кто-то нуждается в психологической поддержке, но в большинстве своем семьям мобилизованных необходима бытовая помощь. В рамках проекта „Добрые дела“ мы организовали сопровождение каждой семьи, закрепили за семьями кураторов, чтобы оперативно решать возникающие вопросы», – отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

С 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру