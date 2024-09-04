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Челнинские волонтеры помогают бойцам СВО с заготовками овощей на зиму
В преддверии акции «Неделя добра» и старта осенних сельскохозяйственных ярмарок волонтеры из Набережных Челнов помогли матери военнослужащего с заготовкой овощей на зиму.
Как отмечают в администрации Центрального района Автограда, власти города работают в тесном контакте с семьями военнослужащих.
«Адресная помощь семьям военнослужащих — наша приоритетная задача», — отметили в администрации.
Любовь Толмачева — мама одного из защитников, выполняющего боевые задачи в зоне специальной военной операции с октября 2022 года. Женщина поблагодарила всех, кто участвует в гуманитарном движении, оказывает помощь военнослужащим и их семьям.
«Бойцы, отстаивающие интересы страны, и их семьи сегодня как никогда нуждаются в поддержке — кого-то нужно проконсультировать по поводу документов и выплат, кто-то нуждается в психологической поддержке, но в большинстве своем семьям мобилизованных необходима бытовая помощь. В рамках проекта „Добрые дела“ мы организовали сопровождение каждой семьи, закрепили за семьями кураторов, чтобы оперативно решать возникающие вопросы», – отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.
С 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото предоставлено Центральным районом Набережных Челнов.
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