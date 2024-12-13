Челнинские школьники собрали новогодние подарки для бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ученики школ №1 и №12 Набережных Челнов решили сделать сюрприз для участников СВО. Они принесли то, с чем у них ассоциируется Новый год — мандарины. Накануне фрукты были упакованы в коробки, вскоре их доставят на передовую и в госпитали.

По условиям акции «Новый год для бойца» каждый ребенок мог принести по мандаринке, но многие школьники приносили сразу по несколько штук. Во время перемены ученики шли целыми классами к уголку, где были расставлены корзины и коробки для сбора цитрусовых. Участие в акции приняли как будущие первоклассники, так и выпускники образовательного учреждения.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«В нашей школе объявили акцию о сборе мандаринов нашим бойцам на специальной военной операции. Таким образом, я хочу поддержать наших бойцов. Я хочу, чтобы у них тоже было новогоднее настроение, чтобы они тоже отметили Новый год», — отмечает школьник.

Другой школьник добавил, что у них мандарины положил весь класс.

«Они нас защищают, а мы им еду отправляем», — говорит одноклассник.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я сегодня принесла мандарины военнослужащему, чтобы поднять ему тоже новогоднее настроение. А как выбирала мандаринку? Самую вкусную, самую сладкую. Я решила принять участие, потому что я хотела принести подарок солдатам», — поделилась ученица.

Рядом с корзинами для мандаринов стояла коробка для писем. Ребята в преддверии Нового года решили поздравить военнослужащих и написать им добрые слова.

«Мы им красивым почерком писали письма, чтобы они в окопах их читали. Мы им это все отправляем», — пояснила школьница.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ученики и учителя школы №1 собрали десять больших коробок с мандаринами. И это за рекордно сжатые сроки.

«Буквально об акции сообщили позавчера. И вот за 1-2 дня мы собрали очень много коробок для наших бойцов. И надеемся, уже завтра отправим посылку нашим бойцам», — рассказала замдиректора по воспитательной работе школы №1 Айгуль Гизатуллина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Посылки для бойцов также собрали ученики и учителя школы №12. Но приносили ребята и преподаватели не только мандарины и апельсины. Все содержимое они упаковали в коробки, каждую из которых подписали для того, чтобы бойцы знали, что и где лежит.

«Я принесла кофе, шоколад и сахар. Присоединилась, потому что наши военнослужащие защищают нашу Родину, чтобы мы могли жить спокойно, с мирным небом над головой», — говорит школьница.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я принес мандарины, шоколад, потому что они защищают нашу Родину, и я им решил помочь в преддверии Нового года. Я им принес новогоднее настроение», — присоединился ученик.

Директор школы №12 Илюса Яруллина рассказала, что за 2-3 дня смогли собрать сладости — это шоколадки, кофе, сахар и мандарины.

«Это для наших бойцов, которые на данный момент находятся на СВО, потому что там наши родители, братья, мужья некоторых наших педагогов», — отметила она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Председатель ТОС «10 комплекс» Вера Захарова сообщила, что в Комсомольском районе в «Навигаторе успеха» также была объявлена акция «Подарок бойцу к Новому году».

«Мы тоже поддержали эту акцию. Я лично обратилась в школу 12, 1, вечерняя школа у нас есть при первой школе. И мы видим результаты», — подытожила она.

Волонтеры планируют и в дальнейшем поддерживать бойцов. В школах тоже готовы участвовать в различных акциях.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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