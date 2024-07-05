Челнинцы о финале конкурса «Это у нас семейное»: Такая радость в воздухе!

Фото предоставлено Натальей Гараевой

Семья Гараевых из Набережных Челнов рассказала «Татар-информу» о проходящем в Москве финале конкурса «Это у нас семейное».

«Атмосфера отличная: все радуются, улыбаются, поют песни, танцуют. Такая радость витает в воздухе. Мы лучшие семьи России, мы чувствуем себя одной семьей. Готовимся к конкурсным заданиям, настроены на победу, потому что готовились», — отметила Наталья Гараева.

В команду Гараевых входят папа, 41-летний Ильгиз (юрист по профессии), мама, 41-летняя Наталья (тоже юрист), дочери — 13-летняя Диана (ученица 5-го класса) и 15-летняя Алина (ученица 8-го класса), а еще бабушка и дедушка — 65-летний Сергей Иванович Евстафьев и 67-летняя Ануза Зигангировна Евстафьева (пенсионеры).

У членов семьи остались приятные воспоминания о полуфинале в Уфе. «Мы всей командой участвовали, каждый проявил себя, свои лучшие, сильные стороны, что и привело нас к тому, что мы вышли в суперфинал», — добавила собеседница агентства.

Фото предоставлено Натальей Гараевой

Татарстан на конкурсе также представляют семьи Шиминых и Галяутдиновых.

Конкурс «Это у нас семейное» организован АНО «Россия — страна возможностей». В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов Федерации (одна семья представляет Казахстан). Победители будут объявлены 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые можно адресно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку. Все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.