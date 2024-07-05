Нина Шимина: С детства хотела большую семью, и мечта сбылась

Семья Шиминых стала одной из трех в Татарстане, которые попали в финал конкурса «Это у нас семейное». Он продлится с 5 по 8 июля в Москве. Многодетная мама Нина Шимина рассказала «Татар-информу» о членах своей семьи и мотивации участвовать во Всероссийском конкурсе.

Нина Шимина – депутат Госсовета Татарстана, директор «Сообщества мам РТ». Ее супруг – Александр Шимин, главный инженер проекта ОЭЗ «Алабуга», мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион мира по плаванию в категории Masters. В семье Шиминых трое сыновей – близнецы Илья и Даниил (11 лет, имеют разряды по шахматам, плаванию и волейболу), и 11-месячный Тимур.

Фото: предоставлено Ниной Шиминой

Шимина рассказала «Татар-информу», что о конкурсе «Это у нас семейное» первым узнал муж из СМИ.

«За неделю до этого мы обсуждали с детьми вопрос того, как устроен быт в разных семьях, что не в каждой семье такие же ценности, как у нашей, и когда услышали о конкурсе, муж сказал детям: вот и посмотрим, как живут другие семьи, как они проводят досуг, какие у них традиции, чему у них можно поучиться. Так мы оказались в конкурсе», – объяснила Шимина.

В конкурсе также участвует бабушка, Марина Алексеевна Кузнецова, у которой за плечами 40-летний трудовой стаж. Сейчас она на пенсии. Пока вся семья участвует в конкурсе, с младшим внуком Тимуром помогает дедушка.

«Я с детства мечтала, что моя семья будет большой, и мы будем всегда находить время друг на друга. Моя мечта сбылась: у нас трое детей, любящие бабушка с дедушкой, мы вместе путешествуем, занимаемся благотворительностью, берем мастер-классы для всей семьи, вместе занимаемся спортом. Наши мальчишки уверены, что так во всех семьях, не представляя, что кто-то живет иначе. Да и не надо им представлять», – рассказала Нина Шимина.

Фото: предоставлено Ниной Шиминой

Финалистка конкурса добавила, что родители дали ей и супругу правильное воспитание: уважение к старшим, любовь к младшим, верность, поддержка, осознание дома как места силы.

«Мы с мужем оба выросли в любящих семьях, где придерживались правила «дома должна быть тишь, гладь и Божья Благодать». Поэтому что бы нас ни ждало на работе, домой мы приходим за теплом», – добавила Шимина.

Конкурс «Это у нас семейное» организован АНО «Россия – страна возможностей». В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, в том числе семья из Казахстана. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля.

30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.