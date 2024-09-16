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Челнинцы доставили гуманитарную помощь в зону СВО
Активисты из Набережных Челнов доставили гуманитарную помощь бойцам в зону спецоперации. На этот раз они передали военнослужащим генератор, приобретенный жителем поселка Старые Челны Эдуардом Чемкаревым, продукты питания, одежду, средства гигиены, маскировочные сети, блиндажные свечи, матрасы, медикаменты.
Кроме того, доставили транспортное средство бойцу 430-го полка от мэра города Наиля Магдеева.
Администрация города выразила благодарность волонтерам социального центра «Навигатор успеха», председателям ТОС Комсомольского района за доставку груза, а также всем, кто принял участие в сборе и подготовке гуманитарной помощи.
Внести свой вклад в поддержку наших воинов может каждый. Помощь можно оказать по адресу: ГЭС, дом 8/7Б, 7 и 8 этаж; тел. для справок: 8 965 619 79 72, Социальный центр «Навигатор успеха».
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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