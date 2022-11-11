«В России земель мало, что ли?»: Челнам доработали Генплан-2043 без нового жилья и леса

Исполком Набережных Челнов опубликовал измененный генеральный план города до 2043 года, который значительно отличается от первого варианта. Так, из проекта убрали застройку нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС, Шильнинский лес оставили Тукаевскому району, а объем предполагаемого к строительству жилья сократили на четверть.

Жители Автограда восприняли предлагаемый проект генплана в штыки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Челнинцы отстаивают гаражи

Публичное обсуждение Генплана-2043, по данным пресс-службы мэрии Набережных Челнов, состоится 1 декабря. Это будет вторая попытка прийти к соглашению по стратегическому для города документу.

Защитить проект с первого захода разработчикам из Казани не удалось – 20 октября жители Автограда восприняли проект в штыки. На публичных слушаниях Генплан-2043 представил глава группы проектировщиков, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич. Исходя из его презентации, Набережные Челны должны превратиться в центр Камской агломерации, население которой должно превысить 1,2 млн человек.

«Когда мы начинали заниматься Генпланом, мы понимали, что развитие транспортной сети и системы учреждений обслуживания должно быть таково, чтобы взять на себя роль центра на Камской агломерации», – объяснил идею профессор.

Также в городе планировали построить свыше 6 млн квадратных метров жилья, из которых 3,2 млн квадратных метров появились бы на существующей территории города. При этом город планировалось расширить в сторону Тукаевского района. Ожидалось, что в Челнах увеличат озелененные территории. На сегодняшний день растения занимают 16% площади города, проектанты хотели довести цифру до 26%.

На публичных слушаниях Генплан-2043 представлял глава группы проектировщиков Александр Дембич Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В новом генплане Дембич предложил воплотить в жизнь идею советского архитектора Бориса Рубаненко, который хотел создать центр города в 19-м комплексе, но его так и не построили. И одна из главных задач нового генплана – этот общегородской центр сформировать.

«Для этого мы хотим частично использовать территорию силикатного завода, выйти от Казанского проспекта широким бульваром к Каме и вдоль этого бульвара вытянуть центр. То есть это будет территория 19-го комплекса, выход к Каме и то, что сложилось в поселке ГЭС. Три узла сформируют общественный центр города», – пояснял «Татар-информу» Дембич.

Однако в будущем центре вместо запланированной изначально эспланады, поднятой на столбах на второй уровень, должен был появиться идущий на уровне земли озелененный пешеходный бульвар, который объединил бы и объекты жилья, и общественные здания.

Кроме того, большое внимание уделили проектанты развитию транспортной системы. Они предложили создать внутриагломерационную скоростную электричку. Также решили продолжить развитие прибрежной зоны Камы.

Но жители города не восприняли идеи профессора с энтузиазмом. После представления Генплана-2043, они начали активно защищать гаражи, которые по плану намеревались снести. По итогу – обсуждение было перенесено, а Генплан отправлен на доработку.

Обновленный генплан включает минимальное обеспечение населения жильем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вопрос расширения Автограда вынесут на уровень Правительства Татарстана

В обновленном Генплане-2043 сократили число вводимого жилья на четверть от первоначального – до 4,5 млн квадратных метров, при этом оставили так необходимые жителям Челнов гаражи. Также был отложен вопрос развития города в сторону Тукаевского района, рассказал «Татар-информу» Александр Дембич.

Переходя к теме дефицита жилья, профессор отметил, что обновленный Генплан включает минимальное обеспечение населения жильем. По проекту, в городе планируют ввести 4,45 млн квадратных метров жилья на территории 1150 га. Ожидается, что из них 741 га будет освоено до 2035 года, а 370 га – до 2043.

«Это мы постарались по минимуму сократить потребность [города] в жилье, чтобы уложиться на городской территории, не выходя на территорию Тукаевского района. Мы с большим трудом наскребли необходимую застройку территории в 4,5 млн квадратных метров. На это использовали все возможные ресурсы. Даже нет уверенности, что их реально удастся использовать, потому что там есть спорные территории», – сказал он.

Профессор добавил, что Набережные Челны отстают от уровня жилой обеспеченности от Казани, а от других городов России еще значительнее. «Тут мы не можем отступиться. Иначе население начнет уезжать», – объяснил Дембич.

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По его словам, Набережные Челны могут расшириться в сторону Тукаевского района. «У города есть свои границы, в рамках которых действует администрация. Чтобы он расширялся – должен занять часть территории Тукаевского района. У нас других соседей нет. А Тукаевский район не жаждет отдавать территорию городу. Этот вопрос надо решать. Мы планируем, что это [решение] будет принято. Сейчас мы пытаемся разговаривать с администрацией Тукаевского района. Но тут необходимо, чтобы прошло совместное совещание администраций. Мы просим посредничества со стороны Правительства республики, чтобы оно нам помогло в проведении совещания», – сообщил он.

Дембич добавил, что в виду изменений, город будет строить многоэтажное жилье. «Конечно, было бы хорошо, если бы город развивал не только многоэтажное и многоквартирное жилье, но и средне и малоэтажное. Но чем ниже застройка по этажности, тем меньше плотности она позволяет реализовать. Тем меньше жилья мы сможем реализовать на этой территории», – заметил он.

Вопрос развития города в сторону Тукаевского района пока отложен Фото: chelny-biz.ru

«У нас на чаше весов сохранить гаражи как склад ненужных вещей или строительство нескольких сотен тысяч нового жилого фонда?»

Также из планов развития города убрали несколько территорий под застройку жилья, в том числе «Гараж-2000».

«Администрация настаивает, чтобы некоторые гаражные территории были оставлены, потому что там сидят не только люди, которые держат машины. Чтобы сохранить эту структуру, было решено не трогать некоторые гаражные комплексы», – сказал Дембич.

Однако эксперт отметил, что данное решение предварительное. «Решение не окончательное. Оно касается не всех гаражных кооперативов, а только тех, где сконцентрировалось много объектов сферы обслуживания. «Татар-информ» ранее рассказывал, как Челны стали столицей «гаражной» экономики Татарстана.

«Мы обследовали несколько крупных гаражных кооперативов, только в двух из них часть гаражных боксов была занята территориями городского сервиса. И то, если честно говорить, 10% гаражей было использовано под сервис. В большинстве случаев их используют для хранения ненужных вещей. У нас на чаше весов: сохранить гаражи как склад ненужных вещей или этом месте построить несколько сотен тысяч нового жилого фонда. Что для города важнее? А если город будет слушать собственников боксов, то город лишится жилого фонда. Надо выбирать», – сказал он.

Из планов развития города убрали несколько территорий под застройку жилья, в том числе «Гараж-2000» Фото: © Ильгизар Вахитов / «Татар-информ»

Из схемы резервных территорий под жилую застройку убрали нижний бьеф. Профессор добавил, что до конца этот вопрос не решен. «Там есть целый ряд маленьких предприятий, которые работают, их быстро убрать оттуда будет довольно сложно. Этот вопрос отложили на более отдаленную перспективу. Может быть, это будет после 2035 года. Но этот вопрос дискуссионный», – полагает глава проектной группы.

Также предполагалось повысить озелененную территорию города за счет Шильнинского леса – сейчас он расположен в Тукаевском районе. Новая схема природно-рекреационного комплекса предусматривает, что лес так и остается в районе и пока не будет включен в Генплан и «новые границы» города.

«Это такой [идея включения Шильнинского леса в границы Челнов] спорный вопрос. Лес пока еще не включен в территорию города. Хотя есть проблема с тем, что в Челнах по нормативам не хватает озеленения. И свободных территорий для того, чтобы озеленять город просто нет», – отметил Дембич.

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«Я тоже не согласен, когда пытаются что-то снести»

Руководитель агентства недвижимости «Кама» в Набережных Челнах Рисхат Сабирзянов предложил развивать город в «чистом поле».

«Не совсем понятно, зачем собираются двигать промзону «Гараж-2000». Возможно, это связано с коммуникациями. Понятно, нужна федеральная программа, чтобы из бюджета поступили деньги на коммуникации, чтобы строить город в чистом поле, а не рушить то, что было построено», – сказал он.

Сабирзянов уточнил, что не согласен со сносом некотрых объектов бизнеса , ради возведения жилых многоэтажек. «К примеру, есть работающая птицефабрика, ее хотят переместить и на этом месте построить жилье. Но она работает нормально. В России земель мало что ли? Мы в Японии живем что ли? Есть федеральные инструменты на развитие городов, ими нужно воспользоваться», – заключил эксперт.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»