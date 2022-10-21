Крематорий, электричка и расширение границ: Челнам представили Генплан-2043

Публичные слушания нового генплана Набережных Челнов до 2043 года обсудили жители города с проектировщиками. За 20 лет в городе планируют ввести 6 млн квадратных метров жилья, а также сделать Автоград ядром Камской агломерации. О том, как разработчики отстаивали свой документ перед челнинцами, – в репортаже «Татар-информа».

Администрация в фойе выставила материалы Генерального плана-2043. Челнинцы внимательно рассматривали каждую схему Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Территория Челнов резко выросла, поэтому возникла необходимость разработки нового генплана»

В гардеробной исполкома Набережных Челнов накануне выстроилась очередь из жителей города, которые пришли на публичные слушания генплана. Администрация в фойе выставила материалы Генерального плана-2043 с картой функциональных зон-2029 и схемами резервных территорий жилищного строительства до 2029 года.

Челнинцы внимательно рассматривали каждую схему. Житель города Иван Кузнецов признался, что пришел на мероприятие с одной целью – узнать о сносе гаражей. Так как его помещение находится в «красной зоне».

Другой житель города Альберт Садреев, также рассматривая план-проект, отметил, что Набережные Челны нуждаются в новых концертных площадках и арене.

Ближе к двум часам слушатели переместились в зал заседаний, где о планах рассказал сам разработчик – глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

В начале 2019 года Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) выиграл тендер исполкома в борьбе с единственным конкурентом – ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» из Санкт-Петербурга (НИИ ПГ). Поэтому разработкой генплана занимался именно он.

Александр Дембич отметил, что новый Генплан-2043 нацелен на решение пяти основных задач, одной из которых стало создание ядра Камской агломерации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дембич напомнил, что действующий генплан развития города был принят в 2006 году. Его разработкой занимался «Татинвестгражданпроект».

«На сегодняшний день население города составляет 546 тыс. жителей. Территория Челнов резко выросла за это время, город ее расширил. Поэтому возникла необходимость разработки нового генерального плана. Начиная с 2019 года мы занимаемся генпланом Челнов», – сказал он.

Он отметил, что новый Генплан-2043 нацелен на решение пяти основных задач., одной из которых стало создание ядра Камской агломерации.

«Набережные Челны, по замыслу авторов стратегии, должны были превратиться в центр Камской агломерации, население которого в перспективе должно было превысить 1,2 млн человек. Если посмотреть на все города Камской агломерации – Елабугу, Менделеевск, Челны, Нижнекамск, Заинск, то их население [уже] превышает 900 тыс. человек», – отметил он.

Александр Дембич подчеркнул, что Набережные Челны объединяют все близлежащие города. «Ядро» может быть рассчитано не только на обслуживание потребностей собственных жителей, но оно должно удовлетворять бытовые, культурные, торговые, образовательные потребности всего населения агломерации.

«Когда мы начинали заниматься генпланом, мы понимали, что развитие транспортной сети и развитие системы учреждения обслуживания должно быть таково, чтобы взять на себя роль центра на Камской агломерации», – объяснил профессор.

Для того чтобы обеспечить жителей Челнов необходимыми «квадратами», нужно ввести 6 млн квадратных метров жилья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Челнах до 2043 года могут ввести 6 млн квадратных метров жилья

Второй задачей станет увеличение уровня жилой обеспеченности населения города к середине 2030-х годов до 32 квадратных метров на каждого жителя города. На сегодня, по словам Дембича, на одного челнинца приходится 26 квадратных метров.

«Через 10-15 лет город должен получить количество жилой площади так, чтобы уровень жилой обеспеченности приблизился к 32 квадратным метрам. Но мы предполагаем, что в 2029 и 2035 годах генплан может быть подвергнут корректировке, потому что могут произойти изменения», – предположил он.

Для того чтобы обеспечить жителей Челнов необходимыми «квадратами», нужно ввести 6 млн квадратных метров жилья.

«За 20 лет город в среднем прирастал на 2 тысячи жителей. Если этот тренд продолжится, то к концу 30-х началу 40-х годов население может составить примерно 580-600 тыс. человек. Это значит, что цифра [должна] будет приближаться к 6 млн квадратных метров жилой площади. Сейчас в Челнах 14 млн «квадратов». Надо подходить к 19-20 млн квадратных метров», – отметил эксперт.

По его словам, 3,2 млн «квадратов» можно построить на существующей территории города. Согласно предположениям Дембича, из общего числа 60-70% придется на многоквартирные дома, 30-40% – на малоэтажные или среднеэтажную застройку.

«Но где-то нам придется выйти за границы территории. Это очень непростой процесс. По примеру Казани могу сказать, что когда принимался Генплан Казани 2007 года, то начиная с 2004 года мэр города два года проводил сходы и референдумы, так он смог получить возможность расширить территорию города на 180 кв. километров. Такие прецеденты есть. До 2029 года мы будем пытаться застроить территории в границах городской черты, но за 6 лет мы будем пытаться решить вопрос – через спутников города, или, может быть, удаленный район города, или поселения на территории Тукаевского района, но жить там будут горожане, занятые на территории городских предприятий и учреждений обслуживания», – сказал он.

Дембич рассказал, что в Генплане планировалось соединить центр с берегом реки Кама Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соединить центр с берегом Камы

Третья задача – развитие системы учреждений обслуживания города. Дембич в Генплане предложил создать «зеленое кольцо».

«Мы предлагаем продолжить идею советского архитектора Бориса Рубаненко, но использовать не платформу в 19-м комплексе (он планировал соорудить эспланаду, поднятую на столбах на второй уровень, – прим. Т-и). Мы предлагаем не поднимать платформу, а создать здесь «Центральный зеленый бульвар», который объединил бы и объекты жилья, и общественные здания, которые могли бы появиться на территории. На сегодняшний день здесь «Санрайз» построен. То есть идея сохранения центрального бульвара остается. Кроме этого, было предложение сформировать в центре пешеходное кольцо, объединив бульвар с бульваром Энтузиастов, Шишкинским бульваром и парком Победы», – делился планами разработчик.

По его словам, это может позволить создать «зеленое кольцо», которое станет важным элементом центром города.

Также он рассказал, что в генплане планировалось соединить центр с берегом реки Камы.

«Между Челны Яр, Элеваторной горой от здания ТЦ «Мегастрой» провести два бульвара по территории нынешнего карьера, который мы предлагаем использовать в виде террасного парка. Здесь застраивается территория ЗЯБ и силикатного завода жильем. Все это бульваром будет выходить на берег Камы. Все это является продолжением «общественного центра», который начал формироваться в 19-м комплексе», – отметил Дембич.

Четвертой задачей становится развитие системы озеленения города.

«На сегодняшний день, если взять все озелененные территории, получается, что от территории города это составляет около 16%. Хотя действующий Градостроительный кодекс предусматривает, что как минимум 25% территории города должны быть озелененными», – отметил он.

Дембич добавил, что после 2029 года новый генплан предлагает включить в состав города «Зеленый массив» и превратить его в городской лесопарк. Так город может озелениться до 26%.

Предполагается развитие трамвайного транспорта, который будет развиваться по этапам: первый – до 2029 года, второй – до 2035-го и третий – до 2043-го Фото: © Андрей Смирнягин, ru.wikipedia.org, по лицензии GFDL

Скоростная электричка в Камской агломерации

Пятая задача – развитие транспорта. В рамках схемы агломерации КГАСУ проработали вопрос, как связать населенные пункты железнодорожным транспортом. По сути, там может появиться внутриагломерационная скоростная электричка.

«Мы этот вопрос прорабатывали с Минтрансом РТ. Наше ведомство показало проект Минтрансу России, они тоже поддержали идею. Чтобы можно было внутри агломерационной системы перемещаться на скоростной электричке. Поскольку это экспресс-транспорт, частота остановок у него от двух до трех километров. Это будет рельсовая трасса. Этот электротранспорт будет идти через территорию КАМАЗа – он уже ходит в производственных целях», – отметил Дембич.

Эксперт добавил, что предполагается развитие трамвайного транспорта, который будет развиваться по этапам: первый – до 2029 года, второй – до 2035-го и третий – до 2043-го.

Шестой вопрос – продолжение развития прибрежной зоны Камы.

«Мы предлагаем, чтобы набережная начиналась с лесного массива, который после 2029 года мы предлагаем внести в территорию города, шла по берегу Камы через Табеевскую набережную, выходила к территории Междуреченского бульвара, затем по набережной Мелекески соединилась с Тукаевской набережной. То есть мог получиться непрерывный зеленый бульвар, который шел бы по берегу города», – отметил он.

Эксперт предложил использовать для жилищного строительства территорию в районе бьефа Нижнекамской ГЭС из-за дефицита площадей. «Мы также предлагаем добавить территорию кладбищу, чтобы был резерв на длительный срок, хотя бы до 2040 года», – заключил он.

Предприниматель Артур Тагиров спросил, появится ли в городе политехнический вуз Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Челнинцы отстояли территорию «Гараж-2000»

После представления проекта началось бурное обсуждение. Первый вопрос задал предприниматель Артур Тагиров, он спросил, появится ли в городе политехнический вуз.

Дембич ответил, что была предусмотрена территория под новый институт.

«Это непростой вопрос. Его надо поднимать сейчас. Мы считаем, что очень важно, чтобы город получил вуз», – сказал он.

Следующий вопрос был про гаражи. Это стал одним из самых популярных вопросов, его задавал каждый второй житель. Челнинцы говорили: «Не трогайте наши гаражи, уберите с них красные отметки». На данный вопрос руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов ответил, что все замечания по территории «Гараж-2000» будут учтены.

«По гаражам за первой дорогой и которые находятся по улице 40 лет Победы (53-56-й комплексы) замечания учли: не трогать», – сказал он.

Жительница Нонна Григорьева поинтересовалась, планируется ли в городе строительство крематория Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жительница Нонна Григорьева уточнила, планируется ли в городе строительство крематория.

«Я говорил о расширении кладбища, мы планируем, что на новой территории будет участок, где будет построено здание крематория», – ответил Дембич.

Главный архитектор Тукаевского района Ольга Никитина спросила: «У нас генплан нацелен на определение границ муниципального образования и утверждение границ населенного пункта. Пока я не вижу, какие границы мы будем утверждать генпланом. К сожалению, с Тукаевским районом никто вопрос не согласовывал. То, что касается с расширением кладбища, я с этим не согласна. Потому что оно большое. Для этого существует очень большая санитарная зона. Может, есть смысл договориться с Тукаевским районом или другим и вынести его за территорию города?»

Глава исполкома Челнов отметил, что замечание будет учтено.

Обсуждение проекта не закончено, ожидается, что в ближайшее время в Набережных Челнах пройдут вторые публичные слушания Генплана-2043.