Зеленое кольцо бульваров и железная дорога: генплан Набережных Челнов готовят к слушаниям

Публичные слушания по проекту генплана Набережных Челнов пройдут в ближайшее время. В каком направлении будет развиваться Автоград и появится ли у него полноценный городской центр? На эти и другие вопросы ответил ИА «Татар-информ» глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

Александр Дембич: «Любой генплан в нашей стране реализуется в пределах 20-40%. При этом разные инфраструктурные составляющие реализуются по-разному» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Готовый генплан Набережных Челнов КГАСУ должен представить к концу 2022 года

Генеральный план Набережных Челнов разрабатывает Казанский государственный архитектурно-строительный университет. В начале 2019 года КГАСУ выиграл тендер исполкома в борьбе с единственным конкурентом – ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» из Санкт-Петербурга (НИИ ПГ). Начальная цена контракта была установлена более 23 млн рублей. КГАСУ предложил выполнить работы за 21 млн, обойдя конкурента, оценившего стоимость своих услуг на 1 млн больше. Готовый генплан города КГАСУ должен представить Набережным Челнам к концу 2022 года.

Последний генплан Набережных Челнов был принят в 2006 году, его разработал «Татинвестгражданпроект». Документ был рассчитан до 2025 года, но он уже устарел и требует доработки.

«Любой генплан в нашей стране реализуется в пределах 20-40%. При этом разные инфраструктурные составляющие реализуются по-разному: транспорт – на 60-80%, объекты обслуживания, жилье – по-другому, и озеленение меньше. Так произошло и с предыдущим генпланом, который был реализован на 30-40%, и сейчас он требует корректировки», – рассказал Александр Дембич.

У Набережных Челнов сегодня очень ограниченная территория для жилой застройки Схема предоставлена Александром Дембичем

Проект нового генплана Набережных Челнов планируют презентовать общественности в ближайшее время – публичные слушания запланированы на конец 2021 года, а принять его должны в 2023 году.

«Предварительные слушания уже были на стадии концепции генерального плана, были уточнения и корректировки задания. Публичные слушания пройдут, думаю, в конце этого года. Будут все чертежи: основной чертеж в виде генерального плана, транспортные схемы, схемы озеленения, схемы очередности развития территории – все будет представлено визуально», – уточнил Дембич.

Основная задача генплана Набережных Челнов – поиск новых территорий

У Набережных Челнов сегодня очень ограниченная территория для жилой застройки и возможны несколько территорий для развития.

Наиболее простой и очевидный вариант – перенос обанкротившихся предприятий из центра города и застройка освободившихся земель жильем. К примеру, на территории завода «КамгэсЗЯБ» вполне могут появиться жилые дома в 4-9 этажей, социально-культурные объекты, и запланирован бульвар, который дойдет до самого берега Камы. Глобально проблему нехватки территорий под жилую застройку это не решит, но в генплане есть и иные решения, говорит архитектор.

«Основные застройщики возводят около 300 тыс. квадратных метров жилья ежегодно и для них, территории для жилищного строительства, это большая проблема» Фото: president.tatarstan.ru

«В городе практически не осталось площадок для жилищного строительства, при этом основные застройщики возводят около 300 тыс. квадратных метров жилья ежегодно и для них, территории для жилищного строительства, это большая проблема. Сейчас, в связи с тем, что завод ячеистых бетонов и завод силикатного кирпича вроде бы прекратили свою работу, эти территории, наверное, могут быть застроены. Место хорошее – середина города, однако, земли там не так много и надолго ее не хватит. Однозначно, мы считаем, что город должен развиваться за счет присоединения части Тукаевского района», – отметил собеседник агентства.

По мнению Дембича, в процессе работы над генпланом неизбежны ситуации, которые потребуют гибких решений. Например, на самых перспективных – восточных территориях Тукаевского района, где можно было бы возвести многоэтажные дома, – уже построено множество коттеджей. Причем, процесс застройки проводился хаотично и сейчас эти территории лишены необходимой социальной инфраструктуры: школ, поликлиник, детсадов, остановок общественного транспорта.

«Есть такое понятие, как внебюджетные доходы, которые формируются продажей земельных участков. Тукаевскому району выгодно продавать востребованные участки рядом с городом и там очень много чего понастроили – около трех тысяч коттеджей. Но это не значит, что места для многоквартирных домов не осталось. По нашим оценкам, на востоке можно построить еще несколько миллионов квадратных метров жилья. И это приоритетное направление, так как на запад мы двигаться не можем, там аэропорт «Бегишево», взлетная полоса. Вплотную подойти к территории КАМАЗа также не можем, там санитарная зона», – пояснил архитектор.

«На востоке можно построить еще несколько миллионов квадратных метров жилья. И это приоритетное направление» Схема предоставлена Александром Дембичем

Есть еще один вариант, который мог бы стать хорошим заделом на будущее – это возможный перенос после 2030-го года производства птицефабрики «Челны-Бройлер» и освоение ее территории под жилое строительство, рассказал Дембич.

«У птицефабрики есть многокилометровая санитарная зона. Если две эти территории мы освоим – земли на востоке и территорию предприятия «Челны-Бройлер», то на ближайшие 15-20 лет нам хватит площадей при существующих темпах жилищного строительства и даже если они несколько возрастут», – отметил он.

По его словам, вопрос с собственником «Челны-Бройлер» еще не обсуждался. Но современные производственные технологии могли бы позволить решить вопрос переноса предприятия.

«Нужно порядка 6-7 млн квадратных метров жилья чтобы закрыть потребность»

К 2035 году обеспеченность жилой недвижимостью во втором по величине городе Татарстана должна увеличиться на треть и достигнуть 34 «квадратов» на душу населения. По информации разработчиков генплана, потребность в жилье рассчитывается исходя из стратегии социально-экономического развития города, стратегии социально-экономического развития Татарстана и демографических прогнозов.

В генплане появятся и рекомендации по увеличению количества культурных объектов, и предполагаемые места под театры, и обилие зеленых насаждений Схема предоставлена Александром Дембичем

«Сегодня Набережные Челны растут примерно на 2 тыс. человек в год и, по нашим расчетам, к концу реализации генплана – к 2035-2037 годам, численность населения будет составлять примерно 570-600 тыс. жителей. Больше мы не предполагаем, так как согласно демографическим расчетам, у нас не ожидается активного прироста населения. Но в генплане мы закладываем улучшение жилищных условий челнинцев. Сейчас норма жилой обеспеченности в городе составляет 21-22 кв. метров на человека – это мало, и мы планируем, что она будет на 10-12 кв. метров больше. Поэтому построить нам нужно порядка 6-7 млн квадратных метров жилья чтобы закрыть потребность», – пояснил Дембич.

Он отметил, что внимание к количеству жилья не отменяет работу над качеством. В генплане появятся и рекомендации по увеличению количества культурных объектов, и предполагаемые места под театры, и обилие зеленых насаждений.

«Мы закладываем в генплан большое количество зелени и будем стараться, чтобы эти территории были зарезервированы, не осваивались под строительство. Например, постараемся максимально сохранить крупный лесной массив в восточной части Тукаевского района. Даже если в будущем он превратится из лесного массива в городской лесопарк, главное уберечь его от вырубки. Оберегаемой зоной рекреации останется и заповедный парк Нижняя Кама с его холмистым рельефом и лесами. Не останется без внимания культурная составляющая», – пояснил разработчик.

Уже сегодня город активно растет вверх. Для челнинцев привычным зрелищем стали новые 25-этажки и данный тренд будет только укрепляться Фото: tatmitropolia.ru

«Доминирование высоток над низкоэтажным и среднеэтажным строительством неизбежно»

Однако, пока идет планирование, есть более быстрое и точечное решение проблемы жилищного строительства. Уже сегодня город активно растет вверх. Для челнинцев привычным зрелищем стали новые 25-этажки и данный тренд будет только укрепляться, уверен Дембич.

«Пока выше 25 этажей застройщики строить не могут из-за отсутствия техники, таких кранов нет в республике. Однако, доминирование высоток над низкоэтажным и среднеэтажным строительством неизбежно. И восточные территории, и центр будут развиваться, в том числе, за счет высотного жилья: по-другому жилищную проблему не решить», – отметил спикер.

По его словам, на основной для развития территории – восточной – предусматривается строительство и среднеэтажного, и низкоэтажного жилья. «Те коттеджи, которые ранее были построены, останутся. Мы постараемся органично вписать в существующую хаотичную застройку небольшие трехэтажные дома. А высотки сконцентрируем на свободных участках», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что высотки появятся и вдоль набережной Табеева, причем, именно они в перспективе смогут эту набережную «оживить».

«Благодаря застройке, дома подойдут вплотную к набережной и дадут дополнительный стимул для ее развития, потому что, если жилье на набережную не выходит, набережная умирает» Эскиз предоставлен Александром Дембичем

«Много споров было о последнем участке на берегу Камы, который компания «Талан» начнет застраивать в середине следующего года. Это участок у набережной Табеева, в районе улицы Раскольникова. Я считаю, что решение о застройке этого участка было вынужденным и жилье там будет не сплошь высотное. Но есть и другой важный нюанс: благодаря застройке, дома подойдут вплотную к набережной и дадут дополнительный стимул для ее развития, потому что, если жилье на набережную не выходит, набережная умирает. Это по примеру Казани можно сказать. С появлением домов на набережной появились дети, родители, бабушки с колясками – все начало жить. Как только появились люди, бизнес туда пошел, магазины начали открываться», – отметил архитектор.

«В нижней части бьефа нужно сделать хорошую набережную»

Есть планы и на набережную в поселке ГЭС, где также должны появиться кафе и магазины. «Мы хотим выйти туда с жильем, чтобы в первых этажах домов, которые выходят на набережную, появились торговые предприятия, чтобы появился народ, чтобы ею начали пользоваться. Тогда это место начнет жить», – сказал Дембич.

По его словам, зарубежный опыт показывает, что вместо больших дворов ценнее для населения создавать хорошие общественные пространства – набережные, парки. «По моему мнению, лучше делать небольшие дворы, но возле них, на муниципальной территории, обустраивать общественные зеленые пространства, где жители этих дворов смогут гулять», – резюмировал Дембич.

Зарубежный опыт показывает, что вместо больших дворов ценнее для населения создавать хорошие общественные пространства – набережные, парки Фото: president.tatarstan.ru

Не оставят вниманием и Камскую набережную, ее планируют протянуть от территории нижнего бьефа перед плотиной до устья реки Шильны.

«Камская набережная в городе не освоена, там есть ресурсные территории, большая коммунально-складская зона в районе нижнего бьефа, которая сегодня используется на 20-30%. Ее ликвидация – это очень непростая управленческая задача, там придется столкнуться с десятками, а может и сотнями собственников, которые что-то когда-то построили», – сказал собеседник агентства.

Часть территории занята арендаторами и с ними проще – можно расторгнуть договор, произвести компенсационные выплаты.

«Мы считаем, что в нижней части бьефа нужно сделать хорошую набережную и вдоль насыпного вала благоустроить зеленую прогулочную зону. При этом там, где коммунальная зона, порядка 70-100 га выкраивается для жилищного строительства. Это немного, но существенно», – отметил разработчик.

«Три узла сформируют общественный центр города»

Градостроительным феноменом Набережных Челнов является полное отсутствие центра. Вернее, «центров» в городе два и расположены они в разных его концах. Старый – на месте старого поселения, в районе поселка ГЭС, и новый - на северо-востоке города, в месте сосредоточения современных спальных районов. Речь о необходимости общегородского центра в Автограде ведется еще с 70-х годов прошлого века, тема вновь стала актуальна при подготовке нового генплана.

«Мы предложили сделать через весь 19-й комплекс зеленый бульвар, который соединится с бульваром Энтузиастов, и у нас получится зеленое кольцо в центре длиной около трех километров» Эскиз предоставлен Александром Дембичем

«В свое время советский архитектор Борис Рубаненко работал над генпланом Тольятти, и в это же время ему поступила задача в кратчайшие сроки сделать генплан Набережных Челнов. Для того, чтобы сократить время и не связываться с уже существующим поселком ГЭС и с историческим городом, он отодвинулся на восток на 3-4 километра и спроектировал автономный новый город с центром в 19-м комплексе, который так и не построили. И одна из главных задач нового генплана этот общегородской центр сформировать. Для этого мы хотим частично использовать территорию силикатного завода, выйти от Казанского проспекта широким бульваром к Каме и вдоль этого бульвара вытянуть центр. То есть это будет территория 19-го комплекса, выход к Каме и то, что сложилось в поселке ГЭС. Три узла сформируют общественный центр города», – пояснил Дембич.

По его словам, в будущем центре вместо запланированной изначально эспланады, поднятой на столбах на второй уровень, появится идущий на уровне земли озелененный пешеходный бульвар. Также предполагается формирование более многообразной городской среды вдоль бульвара, совмещающий высотное жилье и крупные общественно-культурные и торговые объекты.

«Вообще планировка города изначально была недостаточно целостной и сейчас главный вопрос, не куда городу идти, а как соединить его в одно целое» Фото: Zahidulla, commons.wikimedia.org, по лицензии CC BY-SA 3.0

«Проект планировки 19-го микрорайона (правильное название комплекса) тоже делали мы, еще до работы над генпланом. Он прошел градостроительный совет, все согласования и, по идее, центр должен по нему застраиваться. Там была придумана очень интересная идея – раз не построили запланированную эстакаду, мы предложили сделать через весь комплекс зеленый бульвар, который пройдет через Парк Победы на юг, соединится с бульваром Энтузиастов и у нас получится зеленое кольцо в центре длиной около трех километров, получится такая прогулочная зона в центре города. Мы в генплане стараемся оставить эту идею», – отметил разработчик.

«Вообще планировка города изначально была недостаточно целостной и сейчас главный вопрос, не куда городу идти, а как соединить его в одно целое», – подчеркнул архитектор.

«Благоустройство может дойти и до Элеваторной горы, где есть небольшой задел»

Набережные Челны не сделать комфортнее точечным благоустройством, нужно глобальное переформирование городской среды: дома разной этажности, прогулочные зоны. Да и перспективные территории для этого есть, считает Дембич.

Набережные Челны не сделать комфортнее точечным благоустройством, нужно глобальное переформирование городской среды Фото: president.tatarstan.ru

«Благоустройство может дойти и до Элеваторной горы, где есть небольшой задел: элеватор занимает большую территорию, занятую примитивными одноэтажными складскими постройками и если его перестроить, сделать новые современные хранилища, то такая территория элеватору будет не нужна и можно будет частично ее использовать, например, под малоэтажную застройку», – сказал профессор.

Сейчас территория, которая подходит к элеватору с западной стороны железной дороги застроена коттеджами и было бы неплохо сохранить там малоэтажную застройку, потому что что одна из главных проблем города – это однообразие среды, полагает эксперт.

После того как будет завершена работа над генпланом, нужно будет сделать новое правило землепользования и застройки. Это ПЗЗ должно поделить территорию на множество территориальных зон и для каждой зоны будут прописаны параметры застройки – из скольких этажей буду состоять дома, вплоть до того, какие материалы использовать, какая колористка должна быть. «Это и позволит нам попытаться переформировать среду», – пояснил Дембич.

Для каждой зоны будут прописаны параметры застройки – из скольких этажей буду состоять дома, вплоть до того, какие материалы использовать, какая колористка должна быть Эскиз предоставлен Александром Дембичем

«Хотим превратить железнодорожный вокзал в мультимодальный транспортно-логистический узел»

Большой проблемой Набережных Челнов команда разработчиков считает и отсутствие хорошо развитой пешеходной сети.

«Рубаненко спроектировал хорошую транспортную сеть, потому что это был 1972 год. Тогда строился Тольяттинский автозавод, и все ждали, что автомобиль вскоре станет не роскошью, а средством передвижения. При этом пешеходная сеть из-за увлечения проектировщиков транспортом, была проработана слабо», – отметил архитектор.

Акценты на пешеходной инфраструктуре города проектанты КГАСУ делали и ранее, на презентации разработанного КГАСУ проекта планировки 19-го комплекса и вновь вернулись к ней в процессе работы над генпланом. Возможные варианты организации пешеходной сети представят на суд общественности в ходе публичных слушаний.

По словам Дембича, конкретные решения уже есть в отношении наземного транспорта. Одна из идей архитектора – организовать рельсовый транспорт в Камской и в Альметьевской агломерациях. Таким образом, из всех городов вокруг Набережных Челнов может быть обеспечена быстрая транспортная доступность. В списке пунктов, связанных рельсовым транспортом, также крупные промышленные центры - «Алабуга», КАМАЗ.

Дембич полагает, что инфраструктурные проекты, отраженные в новом генплане, будут касаться не только Набережных Челнов, но и всей Камской агломерации Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Мы хотим превратить реконструируемый железнодорожный вокзал в мультимодальный транспортно-логистический узел. Еще один такой же узел мы хотим разместить к востоку от КАМАЗа. Сейчас железная дорога заходит на КАМАЗ, идет до середины городской территории доходит и там обрывается. Мы предлагаем ее продлить до этого нового транспортного узла и договориться с руководством автогиганта, что для нужд КАМАЗа она будет работать в ночное время. А в дневное – с 6 утра до 12 ночи – там будет ходить городская электричка, которая свяжет воедино всю Камскую агломерацию. Мы это обсуждали, это реально, но нужно с КАМАЗом работать», – говорит архитектор.

Дембич полагает, что инфраструктурные проекты, отраженные в новом генплане, будут касаться не только Набережных Челнов, но и всей Камской агломерации.

«Согласно стратегии развития Татарстана, у нас могут возникнуть три агломерации – Казанская, Камская и Альметьевская. Но вопрос совершенно не проработан – агломерационные советы не созданы, генеральных планов и градостроительной документации нет. Для Камской агломерации у нас есть наработки. К примеру, интересна железная дорога, проходящая через Набережные Челны, Менделеевск - если от нее сделать небольшое ответвление в районе «Бегишево», то она зайдет в аэропорт. Если от нее сделать еще одно ответвление, она зайдет в Елабугу. И тогда мы можем получить внутригородскую рельсовую связь Набережные Челны – Менделеевск – Елабуга - Заинск и это уже будет агломерация не только по названию, но и по сути», - пояснил Дембич.