Как Челны стали столицей «гаражной» экономики Татарстана?

Ссылаясь на новые санкционные реалии, эксперты предрекают России расцвет «гаражной» экономики. Корреспондент «Татар-Информ» отправился в татарстанскую столицу «гаражников» - Набережные Челны, чтобы узнать, как работает этот социально-хозяйственный феномен в республике, и к чему готовятся обитатели гаражных кооперативов в условиях кризиса.

Основным толчком для освоения гаражей как собственного «теневого» бизнеса в 90-е в Челнах стали повальная безработица и сгоревший завод «Камаза» Фото: © Ильгизар Вахитов / «Татар-информ»

Как «гаражная» экономика закрепилась в Челнах?

Уже не первый десяток лет в одном из крупнейших городов Татарстана – Набережных Челнах – стабильно держится на плаву, скрытая в серой зоне, «гаражная» экономика. Для понимания масштабов: в 2016 году ульяновские журналисты Сергей Селеев и Александр Павлов насчитали в Автограде порядка 9 тысяч «гаражников».

Основным толчком для освоения гаражей, как собственного «теневого» бизнеса в Челнах, стали два фактора: повальная безработица и сгоревший завод «Камаза», на котором работала большая часть города. Оба события пришлись на 90-е.

Феномен «гаражной» экономики, давно «смытый» временем из других городов республики, напрямую зависит от близости к той или иной инфраструктуре. К примеру, если рядом есть мебельная фабрика, то в гаражном кооперативе будет развернута деятельность по ремонту мебели, а если завод по производству автомобилей, то «гаражники» будут заниматься обслуживанием машин или запчастями. Учитывая промышленный ландшафт Автограда, содержание местных гаражных кооперативов вполне очевидно.

Конечно есть и те, кто заводит ИП, выплачивает налоги Фото: © Ильгизар Вахитов / «Татар-информ»

Как работает «гаражная» экономика?

Допустим, человек ремонтирует автомобили, но доказать, что он делает это на коммерческой основе невозможно. «Я просто чиню авто для друзей», - скажет любой гаражный мастер без документов. И вопросов к нему больше не будет. А он продолжит свою работу – без лицензии, контракта и уплаты налогов.

Конечно есть и те, кто заводит ИП, выплачивает налоги. Правда, такая деятельность на территории гаражных кооперативов незаконна: по уставу любого ГСК, гараж — это место хранения автомобиля или мотоцикла, и не более того.

90-е кончились, а «гаражники» остались

Корреспондент «Татар-Информ» отправился на окраину Челнов - в ГСК «Агрегатчик» и «Гренада», чтобы узнать у местных дельцов, как они справлялись с предыдущими кризисами, помогла ли им «гаражная» экономика выжить в периоды турбулентности, и что они думают о прогнозах экспертов, предрекающих расцвет «гаражников» в стране.

«Я просто чиню авто для друзей», - скажет любой гаражный мастер без документов. И вопросов к нему больше не будет Фото: © Ильгизар Вахитов / «Татар-информ»

В одном из гаражных СТО «Агрегатчика» с нами разоткровенничался не совсем трезвый мужчина. Мансур оказался в ГСК в 90-е, после пожара на «Камазе». По его словам, тогда «это был единственный вариант прокормить себя и семью». Любопытно, но даже по прошествии 25 лет, он и четверо его друзей по-прежнему не собираются выписываться из «гаражиков».

Молодые девушки также оказывались в гаражных боксах. «Это произошло совершенно случайно, лет 15-20 назад. Я хотела работать медиком, а тогда была вся эта перестройка, работы не было. Когда я впервые сюда пришла, то вообще хотела отказаться, но мне объяснили, что работа не сложная. Так и осталась» - вспоминает свою историю продавщица небольшого магазина автозапчастей.

Кризисы тогда и сейчас

О пережитых кризисах 2008 и 2014 годов наши собеседники высказываются по-разному. «Цены поднялись и все. Особо не заметили», - утверждает продавщица автозапчастей. А ее сосед Николай, который пришел в гаражи в 2003 году, высказывает другое мнение: «Не скажу, что нормально было. На двух работах работал».

«Импорт подорожал на 40% примерно, наша продукция - на 15%» Фото: © Ильгизар Вахитов / «Татар-информ»

К нашему разговору подключился «гаражник» Александр, решивший высказаться по поводу текущей ситуации: «Мы на кризис все равно никак повлиять не можем. Суть такова, что мы не производим сами ничего - ни деталей, ни запчастей. То, что мы делаем, мы делаем своими руками. Так что на внешние факторы мы не можем повлиять. А на внутренние - наценки и стоимость работы - мы цены не подняли, ни на рубль».

Владелица магазина автозапчастей по соседству дополняет: «Мы старые цены не поднимаем. Поднимают поставщики. Все, что новое - уже дороже на 30-40%. Некоторые товары и того больше». По словам нашей собеседницы, подорожали не только импортные товары, но и отечественные: «Импорт подорожал на 40% примерно, наша продукция - на 15%».

В ожидании «золотого века»

Многие «гаражники» уверены, что сейчас их деятельность будет крайне актуальной. Один из наших героев, начавший работать в ГСК еще в 90-х, убежден, что люди «не пересядут со своих железных коней на велосипеды и модные самокаты», и повторится ситуация, когда «люди ездили на машинах, обклеенных скотчем и скрепленных проволокой».

«Даже если ты не знаешь, что у тебя, тут все проверят и все есть в наличии. И цены ниже» Фото: © Ильгизар Вахитов / «Татар-информ»

Александр солидарен со своим коллегой: «Сейчас мобильный век, нужно быть сразу во многих местах, у некоторых людей по две-три машины. Хочешь-не хочешь, а ремонтировать придется. На проволоке или как-то еще, но автомобиль все равно латать надо будет».

«А куда деваться? У людей не хватает денег на официальных дилеров, вот они и приезжают чинить в гаражи. Да и проще тут, потому что можно приехать и на месте сразу все решить. Даже если ты не знаешь, что у тебя, тут все проверят и все есть в наличии. И цены ниже», - говорит один из «гаражников».

Помимо этого, на фоне непростой экономической ситуации, многие наши собеседники готовятся к «пополнению в семье»: автодилеры оказались под тяжелейшим ударом, большинство официальных сервисов вынуждены закрыться - куда пойдут их сотрудники? Правильно, в гаражи.

«Автодилеры оказались под тяжелейшим ударом, большинство официальных сервисов вынуждены закрыться - куда пойдут их сотрудники? Правильно, в гаражи» Фото: © Ильгизар Вахитов / «Татар-информ»

«Пусть приходят. Рабочие места есть. И запросто может появиться еще один «Агрегатчик», - предполагает владелец одного из «гаражных» автосервисов.

«Слабые отвалятся, сильные останутся. Это закон природы. Очень просто тогда это было все начинать. Пускай сейчас идут и попробуют», - говорит владелица магазина автозапчастей. Она, как и все опрошенные респонденты, уверены в своем бизнесе, и в том, что в будущем они спокойно продолжат свою работу.

Цены ниже, а что с качеством?

У гаражных предпринимателей нет рекламы на ТВ, радио или в интернете. Над входом в их мастерские чаще всего висят повидавшие не один десяток лет указатели. И это в лучшем случае. Простые надписи и рисунки на металлических дверях, сделанные краской из баллончика, или указатели напротив дверей – это вся реклама, которая у них есть.

Простые надписи и рисунки на дверях или указатели напротив дверей – это вся реклама, которая у них есть Фото: © Ильгизар Вахитов / «Татар-информ»

Чем гаражные мастера реально привлекают клиентов, так это качественно выполненной работой. Уже после этого включается «сарафанное» радио, и люди узнают об автомеханике или другом гаражном специалисте.

«У меня нет «залетных», только «постоянники». И последних всегда хватает», - делится с нами Николай, владелец местной мастерской.

Удивительно то, в каком состоянии находится его бокс – он ничем не отличался от сервисов официальных дилеров. Чисто, инструменты разложены по полочкам, работает подъемник и механические ворота.