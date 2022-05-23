Как Челны стали столицей «гаражной» экономики Татарстана?
Ссылаясь на новые санкционные реалии, эксперты предрекают России расцвет «гаражной» экономики. Корреспондент «Татар-Информ» отправился в татарстанскую столицу «гаражников» - Набережные Челны, чтобы узнать, как работает этот социально-хозяйственный феномен в республике, и к чему готовятся обитатели гаражных кооперативов в условиях кризиса.
Как «гаражная» экономика закрепилась в Челнах?
Уже не первый десяток лет в одном из крупнейших городов Татарстана – Набережных Челнах – стабильно держится на плаву, скрытая в серой зоне, «гаражная» экономика. Для понимания масштабов: в 2016 году ульяновские журналисты Сергей Селеев и Александр Павлов насчитали в Автограде порядка 9 тысяч «гаражников».
Основным толчком для освоения гаражей, как собственного «теневого» бизнеса в Челнах, стали два фактора: повальная безработица и сгоревший завод «Камаза», на котором работала большая часть города. Оба события пришлись на 90-е.
Феномен «гаражной» экономики, давно «смытый» временем из других городов республики, напрямую зависит от близости к той или иной инфраструктуре. К примеру, если рядом есть мебельная фабрика, то в гаражном кооперативе будет развернута деятельность по ремонту мебели, а если завод по производству автомобилей, то «гаражники» будут заниматься обслуживанием машин или запчастями. Учитывая промышленный ландшафт Автограда, содержание местных гаражных кооперативов вполне очевидно.
Как работает «гаражная» экономика?
Допустим, человек ремонтирует автомобили, но доказать, что он делает это на коммерческой основе невозможно. «Я просто чиню авто для друзей», - скажет любой гаражный мастер без документов. И вопросов к нему больше не будет. А он продолжит свою работу – без лицензии, контракта и уплаты налогов.
Конечно есть и те, кто заводит ИП, выплачивает налоги. Правда, такая деятельность на территории гаражных кооперативов незаконна: по уставу любого ГСК, гараж — это место хранения автомобиля или мотоцикла, и не более того.
90-е кончились, а «гаражники» остались
Корреспондент «Татар-Информ» отправился на окраину Челнов - в ГСК «Агрегатчик» и «Гренада», чтобы узнать у местных дельцов, как они справлялись с предыдущими кризисами, помогла ли им «гаражная» экономика выжить в периоды турбулентности, и что они думают о прогнозах экспертов, предрекающих расцвет «гаражников» в стране.
В одном из гаражных СТО «Агрегатчика» с нами разоткровенничался не совсем трезвый мужчина. Мансур оказался в ГСК в 90-е, после пожара на «Камазе». По его словам, тогда «это был единственный вариант прокормить себя и семью». Любопытно, но даже по прошествии 25 лет, он и четверо его друзей по-прежнему не собираются выписываться из «гаражиков».
Молодые девушки также оказывались в гаражных боксах. «Это произошло совершенно случайно, лет 15-20 назад. Я хотела работать медиком, а тогда была вся эта перестройка, работы не было. Когда я впервые сюда пришла, то вообще хотела отказаться, но мне объяснили, что работа не сложная. Так и осталась» - вспоминает свою историю продавщица небольшого магазина автозапчастей.
Кризисы тогда и сейчас
О пережитых кризисах 2008 и 2014 годов наши собеседники высказываются по-разному. «Цены поднялись и все. Особо не заметили», - утверждает продавщица автозапчастей. А ее сосед Николай, который пришел в гаражи в 2003 году, высказывает другое мнение: «Не скажу, что нормально было. На двух работах работал».
К нашему разговору подключился «гаражник» Александр, решивший высказаться по поводу текущей ситуации: «Мы на кризис все равно никак повлиять не можем. Суть такова, что мы не производим сами ничего - ни деталей, ни запчастей. То, что мы делаем, мы делаем своими руками. Так что на внешние факторы мы не можем повлиять. А на внутренние - наценки и стоимость работы - мы цены не подняли, ни на рубль».
Владелица магазина автозапчастей по соседству дополняет: «Мы старые цены не поднимаем. Поднимают поставщики. Все, что новое - уже дороже на 30-40%. Некоторые товары и того больше». По словам нашей собеседницы, подорожали не только импортные товары, но и отечественные: «Импорт подорожал на 40% примерно, наша продукция - на 15%».
В ожидании «золотого века»
Многие «гаражники» уверены, что сейчас их деятельность будет крайне актуальной. Один из наших героев, начавший работать в ГСК еще в 90-х, убежден, что люди «не пересядут со своих железных коней на велосипеды и модные самокаты», и повторится ситуация, когда «люди ездили на машинах, обклеенных скотчем и скрепленных проволокой».
Александр солидарен со своим коллегой: «Сейчас мобильный век, нужно быть сразу во многих местах, у некоторых людей по две-три машины. Хочешь-не хочешь, а ремонтировать придется. На проволоке или как-то еще, но автомобиль все равно латать надо будет».
«А куда деваться? У людей не хватает денег на официальных дилеров, вот они и приезжают чинить в гаражи. Да и проще тут, потому что можно приехать и на месте сразу все решить. Даже если ты не знаешь, что у тебя, тут все проверят и все есть в наличии. И цены ниже», - говорит один из «гаражников».
Помимо этого, на фоне непростой экономической ситуации, многие наши собеседники готовятся к «пополнению в семье»: автодилеры оказались под тяжелейшим ударом, большинство официальных сервисов вынуждены закрыться - куда пойдут их сотрудники? Правильно, в гаражи.
«Пусть приходят. Рабочие места есть. И запросто может появиться еще один «Агрегатчик», - предполагает владелец одного из «гаражных» автосервисов.
«Слабые отвалятся, сильные останутся. Это закон природы. Очень просто тогда это было все начинать. Пускай сейчас идут и попробуют», - говорит владелица магазина автозапчастей. Она, как и все опрошенные респонденты, уверены в своем бизнесе, и в том, что в будущем они спокойно продолжат свою работу.
Цены ниже, а что с качеством?
У гаражных предпринимателей нет рекламы на ТВ, радио или в интернете. Над входом в их мастерские чаще всего висят повидавшие не один десяток лет указатели. И это в лучшем случае. Простые надписи и рисунки на металлических дверях, сделанные краской из баллончика, или указатели напротив дверей – это вся реклама, которая у них есть.
Чем гаражные мастера реально привлекают клиентов, так это качественно выполненной работой. Уже после этого включается «сарафанное» радио, и люди узнают об автомеханике или другом гаражном специалисте.
«У меня нет «залетных», только «постоянники». И последних всегда хватает», - делится с нами Николай, владелец местной мастерской.
Удивительно то, в каком состоянии находится его бокс – он ничем не отличался от сервисов официальных дилеров. Чисто, инструменты разложены по полочкам, работает подъемник и механические ворота.