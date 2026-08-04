Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалют

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, регулирующий правила обращения криптовалют на российском рынке. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» Государственная Дума приняла 21 июля этого года, а Совет Федерации поддержал 24 июля. Основные положения новеллы вступят в силу уже 1 сентября.

Документ предполагает, что сделки с криптовалютами через посредников смогут совершать как неквалифицированные, так и квалифицированные инвесторы. Однако для неквалифицированных инвесторов установлен лимит – не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника, им будут доступны только наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования.

Квалифицированным инвесторам окажутся доступны любые криптовалюты без ограничения по сумме, но также после прохождения тестирования.

Инвесторы смогут не только покупать и продавать криптовалюту, но и обменивать ее на ценные бумаги и цифровые инструменты, выпускаемые в соответствии с российским законодательством.

Экспортеры и импортеры будут вправе использовать цифровые валюты для трансграничных расчетов без ограничений – как с участием посредников, так и напрямую. Расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет нельзя. Резидентам придется уведомлять налоговые органы о наличии цифровых валют, учитываемых за рубежом.

Для обращения криптовалют в стране будет создана регулируемая инфраструктура, в которую войдут как действующие финансовые организации, так и новые участники – криптообменники и цифровые депозитарии. Совершать сделки можно будет также через брокеров и управляющих, в том числе – на организованных торгах.

Обменивать цифровые валюты смогут лишь организации, включенные в специальный реестр. Минимальный размер необходимых для этого собственных средств составит 15 млн рублей. Впрочем, до 1 июля следующего, 2027 года они еще смогут работать без включения в реестр.

Если банк заподозрит, что операции по обмену криптовалюты проводятся неуполномоченной организацией, он будет обязан отказать в переводе денежных средств. Вместе с тем предусматривается судебная защита владельцев цифровых валют – независимо от того, декларировали ли они прежде такие активы.

Нормы об ограничении денежных переводов и правила работы цифровых депозитариев-нерезидентов начнут действовать с 1 июля 2027 года, а технические положения, регулирующие выпуск и обращение криптовалют, а также требования к их номинальным держателям и репозитариям – с 1 сентября 2027-го. Для действующих организаций, занимающихся обменом криптовалюты, предусмотрен переходный период до 1 марта 2027-го.