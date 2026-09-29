news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 29 сентября 2026 15:48

ЦБ планирует добавить сведения о криптовалюте в справки для декларации доходов

Читайте нас в
ЦБ планирует добавить сведения о криптовалюте в справки для декларации доходов
Фото: cbr.ru

Банк России планирует дополнить банковские справки для декларации доходов и имущества сведениями о наличии у граждан цифровой валюты. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.

Документ предусматривает изменения в единую форму сведений о счетах и другой информации, которую граждане используют при представлении данных о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Помимо сведений о цифровой валюте, ЦБ предлагает дополнить форму информацией о новых видах страхования – страховании жизни с объявляемой и расчетной доходностью.

Согласно проекту, изменения планируется ввести в действие с 1 июля 2027 года.

#центробанк #декларации о доходах #банк россии #ЦБ РФ #криптовалюта
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Число погибших на заводе по производству петард под Ярославлем выросло до 10

28 сентября 2026
Благодаря антициклону в Татарстане еще сохранится теплая и сухая погода

Благодаря антициклону в Татарстане еще сохранится теплая и сухая погода

29 сентября 2026
Новости партнеров