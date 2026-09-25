ЦБ утвердил правила допуска на криптовалютный рынок России

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Утверждены правила работы для участников российского криптовалютного рынка: криптообменников, цифровых депозитариев и операторов информационных систем (ОИС). Указание Банка России опубликовано на сайте регулятора.

Документ основан на положениях Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», который Президент РФ Владимир Путин подписал 4 августа текущего, 2026 года. Легальная работа с криптовалютами окажется доступна для соответствующих компаний лишь после включения в специальные реестры ЦБ.

Центробанк составил перечень данных, которые организациям следует передавать для регистрации, и определил порядок ведения реестров. От юридических и физических лиц потребуются учредительные, контактные и идентификационные документы, сведения о долях участия и правах на проведение операций.

Вместе с тем для действующих участников рынка регулятором предусмотрен упрощенный порядок допуска для получения статуса цифрового депозитария или криптообменника, обращает внимание газета «Коммерсантъ».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подписала указание 27 августа, 23 сентября оно было зарегистрировано в Минюсте РФ. Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования – 5 октября 2026 года.

Как ранее сообщал «Татар-информ», законом об обороте криптовалют предусмотрено, что минимальный размер необходимых для включения в реестр криптообменников собственных средств составляет 15 млн рублей. Однако до 1 июля следующего, 2027 года они еще смогут работать без включения в реестр.

Нормы упомянутой новеллы об ограничении денежных переводов и правила работы цифровых депозитариев-нерезидентов начнут действовать с 1 июля 2027-го, а технические положения, регулирующие выпуск и обращение криптовалют, требования к их номинальным держателям и репозитариям – с 1 сентября 2027-го. Для действующих организаций, занимающихся обменом криптовалюты, предусмотрен переходный период до 1 марта 2027-го.