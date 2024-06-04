Греф: Экономика РФ перегрета, поэтому жесткая ДКП ЦБ рациональна

Глава Сбера Герман Греф назвал жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) Центрального банка РФ рациональной, так как российская экономика уже перегрета.

Он отметил, что высокая ставка, конечно, тормозит развитие экономики. Но жесткая ДКП необходима, поскольку отечественная экономика находится сейчас в состоянии перегрева и это очевидно, цитирует Грефа «Интерфакс».

Спикер добавил, что в России за всю историю не были так загружены основные мощности. Сейчас уровень нагрузки находится на уровне 84%, причем это предельный показатель, выше которого двигаться просто невозможно, считает Греф.

Политика ЦБ, конечно, неприятная, но другого пути нет, продолжает банкир. При этом он напомнил, что в некоторых странах «по политическим причинам не поднимали ставки», но кончилось такая история не очень. Один из таких примеров - Турция.

Греф также призвал просто пережить период времени с высокими ставками. Это всего лишь цикл, который в какой-то момент закончится, а потом в России можно будет увидеть более-менее нормальные значения, заключил он.