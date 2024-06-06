Инфляция не сдается: ждать ли жесткости от Набиуллиной и что будет с ключевой ставкой?

Высокую инфляцию не удается обуздать: товары и услуги подорожали уже на 8,15% по сравнению с прошлым годом

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Атаки беспилотников и зарплаты айтишников

Россияне живут в ситуации, когда высокую инфляцию никак не получается обуздать. Товары и услуги, которые наблюдает Росстат, а это около 500 позиций, к концу мая подорожали на 8,15% по сравнению с прошлым годом. И это, как говорится, «средняя температура по больнице».

«Причем рост инфляции происходит на фоне укрепления рубля, что способствует снижению цен, в первую очередь на импорт, но этот эффект, как мы видим, не способен переломить тенденцию роста инфляции. Растут биржевые цены на бензин, а увеличение стоимости топлива транслируется в рост цен на другие товары. Причина роста биржевых цен на бензин — атаки беспилотников на российские НПЗ», — прокомментировал «Татар-информу» начальник аналитического управления из компании Банк БКФ Максим Осадчий.

Он перечислил еще ряд причин высокой инфляции. Например, дефицит рабочей силы, влекущий за собой рост зарплат, но, разумеется, не у всех. Основные бенефициары — айтишники, работники обрабатывающей отрасли и строители. Росту цен на импорт Россия также обязана санкциям.

Объем кредитования продолжает расти. Бум не может остановить даже высокая стоимость кредитов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди готовы покупать все что угодно по любым ценам»

Банк России пытается укротить рост цен с помощью ключевой ставки – если она растет, то кредиты становятся дороже, и, по идее, это должно охладить спрос людей на покупки.

Но не тут-то было. Бум кредитования не может остановить даже высокая стоимость кредитов. А это, для понимания, 29,6% годовых в среднем. Такую цифру приводят аналитики платформы «Финуслуги», изучив ставки в 20 крупнейших банках России.

«Очень высокие инфляционные ожидания. Люди ожидают, что инфляция и дальше будет высокой. Они готовы покупать все что угодно по любым ценам, в том числе покупать в кредит. Объем кредитования продолжает расти, несмотря на высокие процентные ставки, что тоже способствует поддержанию высоких темпов инфляции», — отметил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Но есть и другая причина, на которую не в силах повлиять регулятор и даже его жесткая денежно-кредитная политика – когда ставки и не думают снижать. Речь о крупных расходах из государственного бюджета.

«Государство осуществляет большие закупки, достаточно большие выплаты разным категориям граждан. Соответственно, дополнительные деньги поступают в экономику, но товарная масса от этого не увеличивается. Соответственно, экономика реагирует на увеличение потребительского спроса в первую очередь повышением цен», — объяснил Кох.

Вероятно, ключевая ставка даже будет повышена, чтобы продемонстрировать жесткость Центрального банка в борьбе с инфляцией Фото: duma.gov.ru

Прогноз аналитиков по ключевой ставке

В последний раз ключевую ставку повышали в декабре прошлого года до 16%, на этом уровня она находится и сейчас. Эксперты «Татар-информа» сходятся во мнении, что не стоит ждать снижения ключевой ставки. Вероятнее всего ее повышение до 17% или «заморозка» ставки на текущем уровне.

«Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на прежнем уровне с одновременным ужесточением риторики, менее вероятно повышение ключевой ставки до 17%. Более сильное повышение – до 18% и более – исключено. Также исключено снижение», — сообщил «Татар-информу» Осадчий.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заметила, что ожидания некоторых аналитиков сместились в сторону повышения ключевой ставки до 17% или даже выше.

«Не исключено, что изменившиеся в последнее время прогнозы участников рынка о повышении ключевой ставки могут сбыться. Хотя до сих пор регулятор называл это альтернативным сценарием, он может „не разочаровывать рынок“ и повысить ставку до 17%. Вероятность такого сценария можно оценить в 30–40%. Хотя даже повышение до 17% вряд ли сейчас ускорит снижение инфляции», — считает Беленькая.

Тем не менее, по ее мнению, есть вероятность того, что ключевая ставка незначительно, но все-таки снизится к концу 2024-го.

Игорь Кох полагает, что снизить ключевую ставку ЦБ не сможет из-за того, что темпы инфляции продолжают расти, хоть и медленно, но спада не наблюдается.

«Несмотря на то что в начале года были предположения, что начнется снижение ставки, но, к сожалению, ожидания снижения инфляции не оправдались. Поэтому вопрос снижения ставки откладывается пока на будущее», — поделился Кох в разговоре с «Татар-информом».

Профессор считает, что либо ключевая ставка останется на уровне 16%, либо ее поднимут до 17% — тут шансы 50 на 50.

«Скорее всего, если повышение будет, то незначительным. Скорее всего на один процентный пункт будет повышена ключевая ставка, чтобы в большей степени надавить на инфляционные ожидания и продемонстрировать жесткость Центрального банка в борьбе с инфляцией», — заключил Игорь Кох.

Есть один позитивный момент – ставки по депозитам в банках тоже вырастут. Сейчас банки предлагают по вкладам и 18%, и даже 20% годовых Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что будет с ипотекой, кредитами и вкладами?

Повышение ключевой ставки повлечет за собой рост ставок по кредитам. Совершенно точно рыночная ипотека станет еще менее доступна. По данным Дом.РФ на 31 мая, ставка на новостройку в топ-20 банках России в среднем составляла 17,1%, на вторичное жилье – 17,2%. «Татар-информ» уже писал, что если в июле свернут доступную льготную ипотеку под 8%, рынок недвиджимости ждет шок.

Но есть один позитивный момент для тех, у кого есть деньги, чтобы отложить, – ставки по депозитам в банках тоже вырастут. Сейчас банки предлагают по вкладам и 18%, и даже 20% годовых.

«Ставки по всем кредитам и депозитам повысятся примерно настолько, насколько повысят ключевую ставку. Цены должны будут расти медленнее, но это не точно, поскольку на цены влияют и другие факторы, не зависящие от ключевой ставки», — сообщил профессор Игорь Кох.

Центробанк предполагал, что резкий подъем ключевой ставки прошлой осенью собьет инфляционную волну, но этого не произошло Фото: duma.gov.ru

«Пока сложно сказать, когда мы увидим их снижение»

Когда же ключевую ставку, а следом и ставки на кредиты понизят? Это будет возможно, когда регулятор увидит, что инфляция реально затормозила. Пока такого нет, и, судя по словам Ольги Беленькой, даже повышение ключевой ставки до 17% не поможет.

«Когда осенью прошлого года была резко поднята ключевая ставка, то Центробанк предполагал, что это собьет инфляционную волну и уже весной-летом этого года можно будет перейти к снижению ставок. Но, тем не менее, этого не произошло, соответственно ставки остаются высокими, и пока сложно сказать, когда мы увидим их снижение», – говорит она.