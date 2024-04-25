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Путин объяснил, почему Центробанк продолжает «держать» ключевую ставку
Банк России «держит» ключевую ставку из-за угрозы инфляции — в противном случае она может стать двузначной, как в Турции и ряде других стран. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС.
«Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее [ключевую ставку] и держат», — сказал глава государства.
Президент предположил, что, если российские власти пойдут по другому пути, может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах с двузначной инфляцией. Путин отметил, что ключевая ставка в этих государствах увеличена в разы, но положение не меняется.
«<...> Они порог какой-то перешли и теперь не могут с этим справиться. Понимаете, кого я имею в виду, наших друзей, Турцию, например», — продолжил российский лидер, отметив, что в этом деле нужно нужно быть очень аккуратными — так российский регулятор и действует.
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