ЦБ рекомендовал банкам давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы гражданам, которые были мобилизованы в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

«Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие», — сказано в телеграм-канале ЦБ.

В сообщении говорится, что банкам и МФО не следует начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, выселять из ипотечного жилья, на которое было обращено взыскание.

Такое же право предоставляется родственникам заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

Отмечается, что в дальнейшем специальные кредитные каникулы могут быть закреплены на законодательном уровне.

Утром Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.