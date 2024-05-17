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ЦБ отметил активный интерес к исламскому банкингу не только у граждан, но и у бизнеса
Исламским банкингом активно интересуются не только граждане, но и бизнес. Это стало заметным по итогам исследования за 2023-й Центробанка РФ, сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерина Лозгачева во время участия в форуме «Россия – исламский мир: KazanForum».
«Интерес к партнерскому финансированию, к операциям проявляют как граждане, так и организации, то есть достаточно активное мы видим присутствие и тех, и других», – цитирует спикера РИА «Новости».
Говоря про портфель сделок, оцененный в рамках данного исследования, Лозгачева сказала, что в целом и по привлеченным, и по размещенным средствам он составляет около 1,8 млрд рублей.
Уточняется, что анкетировали во время исследования 17 организаций, 13 из них входили в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу. Сейчас в данном перечне числится уже 23 организации.
Партнерским финансированием называют ведение банковской деятельности по нормам ислама. Оно запрещает ссудные проценты и разные спекуляции с финансами. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и пользуются другими формами (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). К слову, один из таких продуктов впервые запустило Минэкономики РТ.
Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023-го в Татарстане. Он продлится до начала осени 2025 года. Помимо РТ, в эксперименте участвуют Дагестан, Чечня и Башкирия.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
Ранее сообщалось, что в Татарстане впервые выпустили цифровые исламские облигации.
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