ЦБ отметил активный интерес к исламскому банкингу не только у граждан, но и у бизнеса

Исламским банкингом активно интересуются не только граждане, но и бизнес. Это стало заметным по итогам исследования за 2023-й Центробанка РФ, сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерина Лозгачева во время участия в форуме «Россия – исламский мир: KazanForum».

«Интерес к партнерскому финансированию, к операциям проявляют как граждане, так и организации, то есть достаточно активное мы видим присутствие и тех, и других», – цитирует спикера РИА «Новости».

Говоря про портфель сделок, оцененный в рамках данного исследования, Лозгачева сказала, что в целом и по привлеченным, и по размещенным средствам он составляет около 1,8 млрд рублей.

Уточняется, что анкетировали во время исследования 17 организаций, 13 из них входили в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу. Сейчас в данном перечне числится уже 23 организации.

Партнерским финансированием называют ведение банковской деятельности по нормам ислама. Оно запрещает ссудные проценты и разные спекуляции с финансами. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и пользуются другими формами (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). К слову, один из таких продуктов впервые запустило Минэкономики РТ.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023-го в Татарстане. Он продлится до начала осени 2025 года. Помимо РТ, в эксперименте участвуют Дагестан, Чечня и Башкирия.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Ранее сообщалось, что в Татарстане впервые выпустили цифровые исламские облигации.