В Татарстане впервые выпустили цифровые исламские облигации

Резидент особой экономической зоны «Иннополис» IT-корпорация «Универсальный блокчейн» выпустил на платформе оператора информационной системы «Мастерчейн» так называемый цифровой сукук (исламский сертификат) объемом 1 млн рублей. Об этом заявил полномочный представитель компании-эмитента Марат Хафизов. Интересно, что это первый в РФ выпуск цифрового финансового актива (ЦФА), соответствующего принципам шариата, пишут «Ведомости».

Напомним, что сертификат сукук похож на облигации. Однако, если облигации – это просто займ, то сукук – это доля в бизнесе, проще говоря. По словам председателя комиссии по ЦФА Торгово-промышленной палаты Олега Ушакова, один из принципов исламского банкинга в том, что он не дает брать деньги для роста, то есть обещать инвестору доход с процентов. Владелец сукука может получать только прямые доходы от операционной деятельности проекта.

Организатор выпуска – компания «Мы объединяем технологии». Согласно заключению, привлеченные средства направят на разработку платформы Digital Rank. Это независимая экспертная площадка через искусственный интеллект будет формировать рэнкинг цифровых активов и выпускающих их компаний. После получения средств разработчики планируют запустить проект в течение 2 лет. Погашение ЦФА – через 900 дней. То есть у эмитента есть примерно 6 месяцев, чтобы показать положительный финансовый результат.

Уточняется, что эмитент не обещает инвестору доход с процентов. При погашении сукука сумма на счете исламского финансирования (банковский счет для получения средств) делится на два: 50% - эмитенту, 50% - инвестору. Для примера: если инвестор вкладывает в проект 1 млн рублей, то при погашении бизнес должен заработать минимум 2 млн рублей. В таком случае он вернет инвестору вложенные деньги.

Пока все сделки тестовые, уточняет Ушаков, но прецеденты важны тем, что помогают рынку развиваться, демонстрируя имеющиеся юридические возможности. Эксперимент по исламскому финансированию уже стартовал 1 сентября прошлого года в Татарстане, а также Башкирии, Чечне и Дагестане. Он продлится до 1 сентября 2025-го. Ушаков указывает, что возможности ЦФА позволяют делать выпуск за пределами этой экспериментальной «песочницы»: выпускаемый ЦФА соответствует общегражданскому законодательству.