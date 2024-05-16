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Минэкономики РТ впервые запустило исламский продукт для предпринимателей
Минэкономики РТ запустило исламский продукт «Иджара» для развития партнерского сегмента финансирования. Его разработали с учетом запросов населения и бизнеса.
Как сообщили в пресс-службе министерства, данный продукт одобрил Совет Улемов ДУМ РТ. В его рамках предприниматели республики смогут приобрести в лизинг коммерческий автотранспорт и спецтехнику по нормам ислама. Все подробности – на сайте Минэкономики Татарстана.
Ранее сообщалось, что в Татарстане впервые выпустили цифровые исламские облигации. Их особенность в том, что владелец таких бумаг может получать только прямые доходы от операционной деятельности проекта.
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