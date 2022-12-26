ЦБ объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Произошедшее в декабре ослабление рубля вызвано снижением цен на нефть. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — подчеркнул представитель ЦБ.

Вместе с тем, по словам Заботкина, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года».

Ослабление рубля скажется на росте цен: как и прежде, каждые 10% движения обменного курса будут увеличивать инфляцию примерно на 0,5–0,6%. Однако это будет происходить не мгновенно, а на протяжении «6–12 месяцев».

Ослабление российской валюты к доллару и евро началось в декабре и значительно ускорилось в середине месяца. В частности, 22 декабря курс доллара повышался до 72,1 рубля, а евро — до 76,85 рубля. Сегодня российская валюта торгуется в районе 68,2 рубля за доллар и 72,4 рубля за евро.

Цена на нефть эталонной марки Brent с начала декабря снизилась с почти 90 долларов за баррель до примерно 84. Средняя цена российской нефти Urals, которая после введения многочисленных санкций продается с дисконтом, за период с 15 ноября по 14 декабря текущего года по оценке Министерства финансов составила 57,49 доллара за баррель. Месяцем ранее она равнялась 71,1 доллара.

При этом с 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное государствами «Большой семерки», Европейским Союзом и Австралией («Коалицией по ограничению цен»). Потолком для «черного золота» из РФ определена планка в 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин намерен в начале недели подписать указ об ответных мерах.