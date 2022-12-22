Курс доллара впервые с 29 апреля поднялся выше 72 рублей

На Московской бирже американская и европейская валюты продолжают свой рост, свидетельствуют данные торгов.

Так, на 8.37 доллар, ускорив свой рост до 1,56%, подорожал до 72,1 рубля, впервые с 29 апреля переступив порог в 72 рубля. Евро торговался на уровне 76,85 рубля (+1,65%).

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что за день валюты бьют второй рекорд. Так, сначала евро и доллар превысили 70 и 66 рублей впервые с конца мая, затем – 72 и 68 рублей впервые с 11 мая.