ЦБ может сделать бессрочными льготы по кредитам на защиту от БПЛА

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Банк России может сделать бессрочными льготы по кредитам финансовых организаций, выдаваемым на проекты по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения. Об этом рассказала член совета директоров Центробанка Елизавета Данилова на заседании рабочей группы по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

«Мы планируем внести соответствующие изменения в регулирование», – приводит слова представителя регулятора ТАСС.

В конце сентября совет директоров ЦБ разрешил финансовым организациям использовать понижающие коэффициенты при расчете величины кредитного риска по ссудам, выдаваемым на подобные проекты. Для заемщиков инвесткласса понижающий коэффициент установлен в размере 30%, для остальных заемщиков – в размере 50%. Кроме того, банкам разрешено не применять макропруденциальные надбавки.

Решение затронуло заемщиков – юридических лиц, а также регионы и муниципалитеты. Однако изначально предполагалось, что оно будет действовать только до 31 декабря текущего, 2026 года.

Уже тогда опрошенные газетой «Коммерсантъ» участники рынка сочли принятые Банком России послабления интересными, но констатировали, что их эффективность может снизиться из-за короткого срока действия.

«<...> крупные банки, которые могут финансировать подобные проекты в значимом для экономики размере, анализируют и согласовывают сделку обычно по несколько месяцев», – объяснил председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов.

Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных и иных систем социальных объектов к бесперебойной работе, а в случае наступления чрезвычайных ситуаций – обеспечить чёткий порядок действий, направленных на минимизацию негативных последствий. «<...> круг рисков шире сезонных», – признал он.

Затем Премьер-министр России Михаил Мишустин допустил использование регионами средств инфраструктурных кредитов на защиту коммунальных объектов от украинских атак.