Регионам разрешили тратить инфраструктурные кредиты на защиту объектов ЖКХ

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Власти субъектов Федерации теперь смогут тратить средства инфраструктурных кредитов на защиту коммунальных объектов от украинских атак. Соответствующее постановление Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Средства можно будет направлять как на реконструкцию и техническое перевооружение самих объектов ЖКХ, так и на установку инженерно-технических средств защиты, систем резервирования, автономного и резервного ресурсоснабжения, систем обнаружения опасных воздействий и оповещения.

При этом для получения финансирования власти региона должны будут включить объект в программу повышения устойчивости коммунальной инфраструктуры, а сам он должен входить в утверждаемый Министерством строительства РФ список критически важных объектов.

Наряду с этим, постановление дает возможность учитывать повреждения коммунальной инфраструктуры при оценке выполнения условий выделения инфраструктурных кредитов. От региона в таком случае потребуется представить документы, подтверждающие факт повреждения.