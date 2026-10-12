Регионам разрешили тратить инфраструктурные кредиты на защиту объектов ЖКХ
Власти субъектов Федерации теперь смогут тратить средства инфраструктурных кредитов на защиту коммунальных объектов от украинских атак. Соответствующее постановление Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Средства можно будет направлять как на реконструкцию и техническое перевооружение самих объектов ЖКХ, так и на установку инженерно-технических средств защиты, систем резервирования, автономного и резервного ресурсоснабжения, систем обнаружения опасных воздействий и оповещения.
При этом для получения финансирования власти региона должны будут включить объект в программу повышения устойчивости коммунальной инфраструктуры, а сам он должен входить в утверждаемый Министерством строительства РФ список критически важных объектов.
Наряду с этим, постановление дает возможность учитывать повреждения коммунальной инфраструктуры при оценке выполнения условий выделения инфраструктурных кредитов. От региона в таком случае потребуется представить документы, подтверждающие факт повреждения.