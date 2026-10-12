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Общество 12 октября 2026 19:53

Регионам разрешили тратить инфраструктурные кредиты на защиту объектов ЖКХ

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Регионам разрешили тратить инфраструктурные кредиты на защиту объектов ЖКХ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Власти субъектов Федерации теперь смогут тратить средства инфраструктурных кредитов на защиту коммунальных объектов от украинских атак. Соответствующее постановление Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Средства можно будет направлять как на реконструкцию и техническое перевооружение самих объектов ЖКХ, так и на установку инженерно-технических средств защиты, систем резервирования, автономного и резервного ресурсоснабжения, систем обнаружения опасных воздействий и оповещения.

При этом для получения финансирования власти региона должны будут включить объект в программу повышения устойчивости коммунальной инфраструктуры, а сам он должен входить в утверждаемый Министерством строительства РФ список критически важных объектов.

Наряду с этим, постановление дает возможность учитывать повреждения коммунальной инфраструктуры при оценке выполнения условий выделения инфраструктурных кредитов. От региона в таком случае потребуется представить документы, подтверждающие факт повреждения.

#ЖКХ #атака БПЛА
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