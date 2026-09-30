ЦБ смягчил требования к кредитованию защиты от дроновых атак

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Совет директоров Банка России разрешил финансовым организациям использовать понижающие коэффициенты при расчете величины кредитного риска по ссудам, выдаваемым на финансирование проектов по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Для заемщиков инвесткласса понижающий коэффициент установлен в размере 30%, для остальных заемщиков – в размере 50%. Кроме того, ЦБ разрешил не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитным требованиям.

«Решение распространяется на заемщиков – юридических лиц, а также регионы и муниципалитеты и будет действовать с момента публикации до 31.12.2026 включительно», – поясняется в сообщении пресс-службы.

Теперь банки смогут экономить капитал при кредитовании проектов по защите инфраструктуры от атак беспилотников в пределах лимита, предусмотренного для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). При этом в дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование.

В Центробанке уверены, что принятые меры расширят для финансовых организаций «потенциал кредитования проектов по защите критической инфраструктуры», а свободных лимитов, предназначенных для проектов по ТС и САЭ, будет достаточно для этого.

В свою очередь кредитные риски заемщиков и риски для финансовой стабильности, связанные с нарушением бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры, в результате окажутся ограничены, полагают в ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин 24 августа подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры страны. Документ дал Правительству право устанавливать временное управление на таких объектах, если их владельцы не приняли меры по обеспечению безопасности, либо нарушили требования к обеспечению защиты таких объектов, либо допустили задержки в процессе их восстановления. Позднее глава государства заверил, что возможность введения временного управления не означает национализации.

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» участники рынка считают принятые Банком России послабления интересными, но отмечают, что эффективность их воздействия может снизиться из-за короткого срока действия.

«<...> крупные банки, которые могут финансировать подобные проекты в значимом для экономики размере, анализируют и согласовывают сделку обычно по несколько месяцев», – пояснил председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов.

Управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин же заметил, что совокупные инвестиции в защиту критической инфраструктуры в ближайшие годы могут составить сотни миллиардов рублей, «из которых на банковское финансирование может приходиться до 50%». Такие кредиты, долгосрочные и капиталоемкие, часто «не имеют рыночной окупаемости в классическом смысле», предупредил он.