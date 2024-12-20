Не трогать, это на Новый год! Почему ЦБ сохранил ключевую ставку в 21%

Вопреки ожиданиям экспертов Банк России сегодня решил не менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 21%. В чем была логика регулятора и как долго продлится пауза в повышении ставки — в материале «Татар-информа».





Эльвира Набиуллина заявила, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции

Фото: © пресс-служба ЦБ РФ / РИА Новости

Ни больше, ни меньше

В преддверии заключительного заседания Совета директоров Центробанка (ЦБ) в 2024 году большинство экспертов прогнозировали повышение ключевой ставки до 23%. Ведь с июля Банк России трижды поднимал ее на 1-2 п.п.

Не ожидали этого, по всей видимости, и банки – за неделю до заседания они начали информировать о повышении ставок по вкладам.

Однако регулятор перед Новым годом сделал «сюрприз» и оставил «ключ» на уровне 21%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила сегодня, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. То есть регулятор до этого насколько закрутил гайки в экономике, что рост цен должен в ближайшее время затормозиться.

«Повышение ставки всегда оправдывалось ускорением темпов инфляции. Мы видим примерное сохранение темпов инфляции в течение последних месяцев, примерно с лета и до настоящего времени. Сказать, что инфляция у нас активно ускоряется, уже нельзя — это первое. Второе — слишком высокая ключевая ставка уже начинает влиять на экономический рост, серьезно ограничивать развитие бизнеса, и, соответственно, дальнейшее повышение ставки было бы еще более тяжелым бременем для бизнеса и для граждан тоже», — прокомментировал «Татар-информу» решение ЦБ доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака считает, что тактика Центробанка по планомерному повышению ключевой ставки дала свои плоды, иначе бы инфляция была в полтора-два раза выше. По оценке ЦБ, на 16 декабря она составляла 9,5% год к году.

Регулятор перед Новым годом сделал «сюрприз» и оставил «ключ» на уровне 21% Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Центробанк сделал паузу в повышении ставки из-за снизившихся темпов кредитования

На пресс-конференции Набиуллина также рассказала, что у совета директоров стоял выбор между тремя вариантами: оставить ключевую ставку на прежнем уровне, повысить до 22% или повысить до 23%. Дискуссия была насчет того, какие данные принимать во внимание здесь и сейчас.

В пользу сохранения ставки в 21% сыграло несколько факторов. Первый — Центробанк увидел, что темпы роста кредитования снизились.

«Сейчас мы видим, что под влиянием ставки, мер банковского регулирования кредитование замедлилось уже во всех сегментах. Если такая динамика кредитования сохранится, то это отразится и на спросе, и на инфляции», — сказала Набиуллина.

Произошло это из-за того, что российские банки в последние месяцы заметно ужесточили ставки по кредитам. Глава Банка России отметила, что теперь их уровень такой, каким должен был быть при ключевой ставке в 24%.

Второй фактор, который способствовал сохранению ключевой ставки на прежнем уровне, — это желание ЦБ увидеть, как проявится ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) с течением времени.

«Сегодняшнее решение отражает мнение Центрального банка, что, возможно, требуемая жесткость денежно-кредитных условий была достигнута», — сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Об этом же «Татар-информу» сказал доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

«Меры ДКП, включая повышение ставок, имеют отложенное действие и проявляются постепенно. Видимо, ЦБ пришел к выводу, что необходимо подождать, посмотреть, как отразится на экономике высокая ставка, если ее не делать еще выше», — считает эксперт.

Большинство экспертов прогнозировали повышение ключевой ставки до 23% Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?

У Набиуллиной поинтересовались, что она думает насчет критики в адрес действий регулятора. Например, накануне Президент России Владимир Путин обронил, что есть эксперты, которые считают, что Центробанк мог раньше начать использовать другие инструменты, которые не связаны с повышением ключевой ставки.

Председатель ЦБ заявила, что ключевая ставка работает, а без повышения инфляция была бы гораздо выше.

«Мы просчитывали альтернативные сценарии. Если бы мы оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20 и даже 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания. Главное, что она продолжала бы быстро ускоряться», — заявила Набиуллина.

Задача ЦБ, по словам Набиуллиной, – замедлить рост спроса таким образом, чтобы это не мешало экономике наращивать свои производственные возможности и потенциал.

Кульбака полагает, что при сохранении ставки «экономике лучше не будет».

«Это будет временное облегчение. Сейчас огромное количество предприятий испытывают проблемы с кредитами, но все равно берут займы по текущей процентной ставке», – отметил он.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля следующего года. Председатель Банка России рассказала, что предстоит выбирать между двумя вариантами. Либо совет директоров убедится, что достигнутой жесткости достаточно, либо вернется к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки. Второй вариант возможен, если темпы кредитования снова начнут ускоряться, а спрос все еще будет перегрет.