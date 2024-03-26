Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Частицу семейного очага «Сердце России» молодожены из Бугульмы передали в Бавлы
Праздничное мероприятие состоялось в городском ЗАГСе Бугульмы. Его гостями стали семейные пары Бугульминского района.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в Бугульминский район из Лениногорска капсулу семейного очага 19 марта доставила семья Владислава и Анны Гасановых, которые в этом году отметили золотую свадьбу. Целую неделю частица семейного очага хранилась в городе.
«Пусть огонь оберегает все семейные пары от бед и несчастий. Храните тепло вашего семейного очага, берегите ваши горячие сердца, счастье и любовь, приумножайте традиционные ценности семьи и брака», — пожелали супруги Гасановы собравшимся семьям.
Из Бугульмы семейный очаг бавлинцам Хабибуллиным передала семья молодоженов Николая и Екатерины Тюменцевых, которые 23 марта зарегистрировали свой брак. Молодые люди познакомились в Новосибирске, поженились в Бугульме.
С приветственным словом к семьям обратилась заместитель руководителя исполкома Бугульминского района Ольга Плеханова.
«Крепкие семьи нашего города — это основа нашего общества, основа нашей многонациональной республики и государства. Это ценный пример подрастающему поколению и молодым семьям», — подчеркнула она.
Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Глава государства зажег Всероссийский семейный очаг 23 января в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ, дав официальный старт Году семьи в стране.
Лампаду с огнем в Москву из Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святых князей Петра и Февронии, для этой церемонии привезла многодетная семья из Мурома, за плечами которой — 40 лет совместной жизни. Капсулы с пламенем отправились в путешествие по всем регионам нашей страны.
Огонь стал символом единства и согласия всех семей России. Он напоминает о том, как важно сохранять и укреплять семейные ценности, любить и заботиться друг о друге.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»