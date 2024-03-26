Частицу семейного очага «Сердце России» молодожены из Бугульмы передали в Бавлы

Праздничное мероприятие состоялось в городском ЗАГСе Бугульмы. Его гостями стали семейные пары Бугульминского района.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в Бугульминский район из Лениногорска капсулу семейного очага 19 марта доставила семья Владислава и Анны Гасановых, которые в этом году отметили золотую свадьбу. Целую неделю частица семейного очага хранилась в городе.

«Пусть огонь оберегает все семейные пары от бед и несчастий. Храните тепло вашего семейного очага, берегите ваши горячие сердца, счастье и любовь, приумножайте традиционные ценности семьи и брака», — пожелали супруги Гасановы собравшимся семьям.

Из Бугульмы семейный очаг бавлинцам Хабибуллиным передала семья молодоженов Николая и Екатерины Тюменцевых, которые 23 марта зарегистрировали свой брак. Молодые люди познакомились в Новосибирске, поженились в Бугульме.

С приветственным словом к семьям обратилась заместитель руководителя исполкома Бугульминского района Ольга Плеханова.

«Крепкие семьи нашего города — это основа нашего общества, основа нашей многонациональной республики и государства. Это ценный пример подрастающему поколению и молодым семьям», — подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Глава государства зажег Всероссийский семейный очаг 23 января в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ, дав официальный старт Году семьи в стране.

Лампаду с огнем в Москву из Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святых князей Петра и Февронии, для этой церемонии привезла многодетная семья из Мурома, за плечами которой — 40 лет совместной жизни. Капсулы с пламенем отправились в путешествие по всем регионам нашей страны.

Огонь стал символом единства и согласия всех семей России. Он напоминает о том, как важно сохранять и укреплять семейные ценности, любить и заботиться друг о друге.