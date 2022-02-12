CAS выступил с новым заявлением по делу о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд выступил с новым заявлением по делу о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает официальный сайт CAS.

По словам организации, заседание по делу пройдёт в формате видео-конференции 13 февраля в 15:30 по московскому времени.

Напомним, что чуть ранее данную информацию подтвердил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Чуть позже слова поддержки в адрес Камилы Валиевой высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, а министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что дело Валиевой будет рассмотрено CAS 13 февраля.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала оперативный материал, посвященный ситуации с допинг-пробой Валиевой.