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Спорт
12 февраля 2022  15:24
Дамир Садриев

CAS выступил с новым заявлением по делу о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой

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Спортивный арбитражный суд выступил с новым заявлением по делу о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает официальный сайт CAS.

По словам организации, заседание по делу пройдёт в формате видео-конференции 13 февраля в 15:30 по московскому времени. 

Напомним, что чуть ранее данную информацию подтвердил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Чуть позже слова поддержки в адрес Камилы Валиевой высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, а министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что дело Валиевой будет рассмотрено CAS 13 февраля.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала оперативный материал, посвященный ситуации с допинг-пробой Валиевой. 

#Олимпиада-2022 #фигурное катание
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