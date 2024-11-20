«Чак-чак терапия для бойцов»: челнинские волонтеры приготовили 100 кг угощения за 4 дня

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Волонтер из Набережных Челнов Мадина Мухаметзянова и ее команда побили рекорд. Всего за 4 дня активистам города удалось приготовить 100 кг татарского национального угощения. 500 контейнеров с чак-чаком упаковали в коробку. Сегодня вместе с шефской помощью лакомство для бойцов отправилось на передовую.

Руководитель группы «Мадина и ее команда» Мадина Мухаметзянова подробно рассказала о «чак-чак терапии» для военных.

«На угощение у нас ушло 335 яиц, около 50 литров масла, 40 кг муки и сахара, а также мед. Девочки молодцы, мои волонтеры, они очень усердно потрудились. Также благодарю своих соседей, родных, близких. Пускай наши ребята полакомятся сладким угощением», — отметила волонтер.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Самое приятное в работе получать обратную связь от бойцов, делится Мухаметзянова. «Недавно только девочки из „Своих не бросаем 16“ рассказали, что даже чуть не поспорили из-за чак-чака Мадины. Мы очень рады, это трогательно, что обратная связь приходит. Они нас защищают, а мы со своей стороны тоже им помогаем», — рассказала челнинка.

В приготовлении сладкого угощения помогает и дочь Мадины Мухаметзяновой. По словам волонтера, важно передать через чак-чак все тепло и уют родного дома.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Спасибо бойцам большое за тихое, мирное небо над головой. Мы этот чак-чак не просто так делаем, а чтобы они тоже почувствовали вкус и тепло нашей души, вкус дома. Если даже один кусочек попробовать чак-чака, сразу ощущаешь, как будто ты дома. И, конечно же, мы им желаем, чтобы они вернулись живыми и здоровыми с победой», — рассказала Алсу Мухаметзянова.

Юный Бахтияр тоже не теряет времени зря. Перед школой он помогает бабушке упаковывать посылки. «Я хочу, чтобы они вернулись домой с победой!» — говорит школьник.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Только в этом году Мадина Мухаметзянова и ее команда приготовили для бойцов около 300 кг чак-чака. И на достигнутом останавливаться не собираются.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

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Фото предоставлено Лилией Гатиной